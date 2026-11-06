Svitolina, dura presa di posizione alle Wta Finals: niente foto ufficiale con Andreeva e Sabalenka

Le Wta Finals di Indian Wells, al via domenica 8 novembre, fanno discutere ancor prima di iniziare. L'evento che chiude la stagione del tennis femminile continua a tenere banco nelle cronache a causa dei dissidi tra le protagoniste. Dopo i commenti critici di Jessica Pegula nei confronti di Mirra Andreeva, a rendere ancora più pesante l'atmosfera si aggiunge il caso legato alla tradizionale foto di gruppo. Come rivelato dal giornalista Ben Rothenberg, infatti, il consueto scatto ufficiale non verrà realizzato per lasciare spazio a foto singole di ciascuna giocatrice qualificata. La decisione sarebbe legata ai rifiuti di Elina Svitolina di posare accanto alle colleghe russe e bielorusse, tra cui Aryna Sabalenka e la stessa Andreeva.