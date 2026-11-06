Svitolina, dura presa di posizione alle Wta Finals: niente foto ufficiale con Andreeva e Sabalenka
Le Wta Finals di Indian Wells, al via domenica 8 novembre, fanno discutere ancor prima di iniziare. L'evento che chiude la stagione del tennis femminile continua a tenere banco nelle cronache a causa dei dissidi tra le protagoniste. Dopo i commenti critici di Jessica Pegula nei confronti di Mirra Andreeva, a rendere ancora più pesante l'atmosfera si aggiunge il caso legato alla tradizionale foto di gruppo. Come rivelato dal giornalista Ben Rothenberg, infatti, il consueto scatto ufficiale non verrà realizzato per lasciare spazio a foto singole di ciascuna giocatrice qualificata. La decisione sarebbe legata ai rifiuti di Elina Svitolina di posare accanto alle colleghe russe e bielorusse, tra cui Aryna Sabalenka e la stessa Andreeva.
Il comunicato della Wta
"Una delle tradizioni più attese delle Wta Finals torna venerdì 6 novembre con la presentazione dei ritratti ufficiali delle giocatrici di quest'anno - si legge in un comunicato della Wta -. Con un approccio fresco e incentrato sulla personalità, i ritratti del 2026 celebreranno l'individualità, lo stile personale e la storia unica di ciascuna qualificata, offrendo ai tifosi una nuova prospettiva sulle stelle del tennis femminile. La collezione completa di ritratti debutterà venerdì su tutti i canali digitali e social della Wta".
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