Roddick e il commento su Sinner: "L'arrivo di Norman? Siamo stati tutti degli idioti..."
Con l'annuncio della fine della collaborazione tra Jannik Sinner e Darren Cahill è arrivata anche la conferma che Magnus Norman entrerà a far parte del team del numero due del mondo. Il coach svedese inizierà il nuovo sodalizio a partire da inizio dicembre andando ad affiancare Simone Vagnozzi, con il quale lavorerà durante la preparazione invernale in vista della nuova stagione di Sinner, che prenderà il via con il Six Kings Slam, il torneo di esibizione in programma a Riad dal 27 al 30 dicembre. Della scelta dell'azzurro di affidarsi all'ex allenatore, tra gli altri, di Stan Wawrinka, ha parlato anche l'ex numero uno al mondo Andy Roddick.
Roddick commenta la scelta di Sinner
"Voglio dire una cosa: probabilmente il miglior allenatore al mondo, insieme a Cahill e a pochi altri che negli ultimi 15 anni non vengono praticamente mai menzionati, ed è una vera ingiustizia, è Magnus Norman - le parole dell'ex campione statunitense nel suo podcast Served -. Ha preso Robin Soderling, un giocatore molto bravo, ma che si trovava intorno alla ventesima posizione e lo ha trasformato in un giocatore capace di battere Rafa Nadal al Roland Garros, raggiungere due finali consecutive al Roland Garros. Poi ha fatto la stessa cosa con Wawrinka. Stan era già un ottimo giocatore e lui è riuscito a trasformarlo in un campione capace di vincere tre tornei del Grande Slam. Com'è possibile che questo allenatore non sia il primo nome sulla lista ogni volta che parliamo dei migliori tecnici del circuito degli ultimi vent'anni? Dovrebbe esserlo. Per Sinner questa è una scelta scontata. Siamo tutti degli idioti per non averci pensato prima, praticamente da sempre".
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