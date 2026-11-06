Roddick e il commento su Sinner: "L'arrivo di Norman? Siamo stati tutti degli idioti..."

Roddick commenta la scelta di Sinner

"Voglio dire una cosa: probabilmente il miglior allenatore al mondo, insieme a Cahill e a pochi altri che negli ultimi 15 anni non vengono praticamente mai menzionati, ed è una vera ingiustizia, è Magnus Norman - le parole dell'ex campione statunitense nel suo podcast Served -. Ha preso Robin Soderling, un giocatore molto bravo, ma che si trovava intorno alla ventesima posizione e lo ha trasformato in un giocatore capace di battere Rafa Nadal al Roland Garros, raggiungere due finali consecutive al Roland Garros. Poi ha fatto la stessa cosa con Wawrinka. Stan era già un ottimo giocatore e lui è riuscito a trasformarlo in un campione capace di vincere tre tornei del Grande Slam. Com'è possibile che questo allenatore non sia il primo nome sulla lista ogni volta che parliamo dei migliori tecnici del circuito degli ultimi vent'anni? Dovrebbe esserlo. Per Sinner questa è una scelta scontata. Siamo tutti degli idioti per non averci pensato prima, praticamente da sempre".