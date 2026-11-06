Alcaraz elimina Fritz in rimonta a Parigi e regala le Atp Finals al connazionale Jodar

Carlos Alcaraz stacca il pass per le semifinali del Masters 1000 di Parigi e definisce il quadro definitivo dei partecipanti alle Atp Finals 2026 . Superando Taylor Fritz con il punteggio di 6-7(10) 7-5 6-3, il numero tre del mondo ha infatti estromesso lo statunitense dalla corsa per l'ultimo posto disponibile per il torneo di Torino, consegnando ufficialmente la qualificazione al giovane connazionale Rafael Jodar . Un risultato maturato al termine di un match da 2 ore e 45 minuti di gioco, nel quale Fritz si è trovato in ben due occasioni ad un solo punto dalla vittoria prima di subire la rimonta del sette volte campione Slam.

La partita

La sfida ha rispettato l'equilibrio dei confronti passati, nonostante il bilancio dei precedenti pendesse a favore di Alcaraz per 6-1. Nel primo parziale, Carlos non concretizza il vantaggio di servire per il set sul 5-4 e viene punito al tie-break, perso 12-10 dopo aver mancato tre set point. Avanti 5-3 nel secondo set, Fritz si vede annullare due match point, uno in battuta e uno in risposta, e Alcaraz infila una serie di quattro game consecutivi per chiudere sul 7-5 il parziale. Nel terzo set, il calo d'intensità di Fritz consente allo spagnolo di strappare la battuta nel quarto game e di gestire il vantaggio fino alla chiusura del match.