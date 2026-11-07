Sabalenka e il racconto del suo periodo buio: "Mi sono ritrovata grazie a una psicologa"

Una delle grandi protagoniste delle WTA Finals sarà Aryna Sabalenka , che a Indian Wells andrà a caccia di uno dei grandi titoli che mancano nel suo palmarés. Due volte finalista, spera di mettere finalmente le mani sul trofeo: " Sono davvero contenta di tornare in un posto al quale sono legata da tanti ricordi meravigliosi . Non solo qui ho vinto il titolo, ma ho anche preso il mio cane e ricevuto la proposta di matrimonio. Spero che continui a essere un luogo speciale per me. Si tratta di un torneo diverso da tutti gli altri e quando sono qui mi sento diversamente: c'è un'atmosfera unica ".

Sabalenka: "Avevo bisogno di qualcuno che..."

Nel suo primo match, la bielorussa se la vedrà contro Karolina Muchova. Partirà favorita, tuttavia dovrà essere brava a lasciarsi alle spalle una seconda metà di stagione complicata: "Dopo Wuhan mi sono concentrata soprattutto sul recupero fisico. Credo di averlo fatto nel modo giusto tanto che ora mi sento bene. Poi ho lavorato molto anche sul piano atletico e mentale. Se c'è una cosa che mi ha insegnato questa stagione è ricominciare da zero e lasciarmi le cose alle spalle". Infine, Sabalenka ha rivelato l'importanza di una determinata figura professionale per il suo benessere: "Ho ripreso a lavorare con una psicologa: avevo davvero bisogno di qualcuno che mi desse una mano a ritrovare me stessa. Sto provando a pensare meno a ogni cosa e a fidarmi perlopiù del mio istinto".