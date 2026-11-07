Zverev, il nuovo attacco a Becker è pesante: “Sta dicendo parecchie sciocchezze…”

Sono due dei migliori tennisti della storia del tennis tedesco, eppure tra loro non corre buon sangue. Si tratta di Alexander Zverev e Boris Becker , che di recente non se le sono mandate a dire. In una recente intervista a Der Spiegel, il tre volte campione di Wimbledon aveva puntato il dito contro l'atteggiamento fuori dal campo di Sascha, per poi estendere il discorso alle sue origini russe e dunque al conflitto con l'Ucraina. Non è la prima volta che Becker critica il connazionale, tuttavia - rispetto a quanto accaduto in passato - stavolta Zverev ha risposto per le rime.

Zverev replica a Becker

"Come al solito penso che stia dicendo molte sciocchezze. Non so perché, ma in questo periodo è come se sentisse il bisogno di dire la sua su qualsiasi cosa io faccia. Ho l'impressione che sia alla ricerca di qualsiasi pretesto per sminuirmi. Ovviamente è libero di farlo: si tratta di una sua scelta" ha tuonato Zverev. Infine, in merito alla critica sul non esporsi pubblicamente sul conflitto tra Russia e Ucraina, il neo numero uno al mondo ha precisato: "Per quale ragione crede che io debba esprimere le mie opinioni politiche? Personalmente ho un'opinione molto chiara sull'argomento, ma nessuno me l'ha chiesta e non la dirò certamente in un commento sui social: non è da me".