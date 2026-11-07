Alcaraz-Ruud diretta Parigi Masters 1000: segui la seconda semifinale. Tennis oggi LIVE

Il Masters 1000 di Parigi si avvicina al suo epilogo con le due semifinali. I primi a scendere in campo sono stati Shelton e la sorpresa Van Assche, con l'americano che si è imposto per 5-7 6-3 6-4, mentre nel secondo match a fronteggiarsi saranno Carlos Alcaraz, reduce dalla battaglia con Taylor Fritz, piegato in rimonta e dopo aver annullato due match point, e Casper Ruud, che si è invece sbarazzato agilmente di Nuno Borges. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
17:30
+++ Si parte con Alcaraz-Ruud! +++
Via ad Alcaraz-Ruud, seconda semifinale del Masters 1000 di Parigi: chi vince sfida Shelton, che ha infranto il sogno di Van Assche.
17:25
Giocatori in campo, servirà Ruud
Manca pochissimo alla seconda semifinale del Msters 1000 di Parigi: Alcaraz e Ruud hanno fatto il loro ingresso in campo e stanno ultimando il riscaldamento. Il primo a servire sarà il norvegese.
17:15
Tutto pronto per Alcaraz-Ruud
Terminati i festeggiamenti per Shelton, sommessi in realtà per un pubblico che parteggiava ovviamente per Van Assche, è tutto pronto sul campo centrale per la seconda semifinale del Msters 1000 parigino tra Alcaraz e Ruud.
17:00
Shelton è il primo finalista di Parigi
La prima semifinale del Masters 1000 di Parigi si conclude con la vittoria in rimonta di Shelton, che supera Van Assche per 5-7 6-3 6-4 e ora attende il vincitore della sfida tra Alcaraz e Ruud.
16:45
Ruud facile con Borges, più energie per il norvegese
Più semplice il quarto di finale di Ruud, che ha sofferto per un set prima di annichilire Nuno Borges per 7-6 6-4, in poco più di un'ora e mezza, quasi la metà del tempo impiegato da Alcaraz per avere ragione di Fritz.
16:35
Alcaraz reduce dalla battaglia con Fritz
Due ore e quarantatrè minuti di gioco, due match point annullati, Alcaraz se l'è sudata questa semifinale dopo aver superato in rimonta Fritz, imponendosi per 6-7 7-5 6-3.
16:25
Shelton e Van Assche al terzo set
Slitterà certamente la sfida tra Alcaraz e Ruud: la prima semifinale tra Shelton è Van Assche è combattutissima e si risolverà al terzo set dopo il 7-5 per il francese, cui l'americano ha risposto con un perentorio 6-3.
16:20
Alcaraz-Ruud seconda semifinale del Masters 1000 di Parigi
Quella tra Alcaraz e Ruud sarà la seconda semifinale in programma sul Centrale di Parigi e prenderà il via al termine della prima sfida tra Shelton e il 'padrone di casa' Van Assche. L'inizio del match è previsto non prima delle 17.
Campo Centrale - Parigi