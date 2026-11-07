Alcaraz-Ruud diretta Parigi Masters 1000: segui la seconda semifinale. Tennis oggi LIVE

Il Masters 1000 di Parigi si avvicina al suo epilogo con le due semifinali. I primi a scendere in campo sono stati Shelton e la sorpresa Van Assche , con l'americano che si è imposto per 5-7 6-3 6-4, mentre nel secondo match a fronteggiarsi saranno Carlos Alcaraz , reduce dalla battaglia con Taylor Fritz , piegato in rimonta e dopo aver annullato due match point, e Casper Ruud , che si è invece sbarazzato agilmente di Nuno Borges . Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

17:30

+++ Si parte con Alcaraz-Ruud! +++

Via ad Alcaraz-Ruud, seconda semifinale del Masters 1000 di Parigi: chi vince sfida Shelton, che ha infranto il sogno di Van Assche.

17:25

Giocatori in campo, servirà Ruud

Manca pochissimo alla seconda semifinale del Msters 1000 di Parigi: Alcaraz e Ruud hanno fatto il loro ingresso in campo e stanno ultimando il riscaldamento. Il primo a servire sarà il norvegese.

17:15

Tutto pronto per Alcaraz-Ruud

Terminati i festeggiamenti per Shelton, sommessi in realtà per un pubblico che parteggiava ovviamente per Van Assche, è tutto pronto sul campo centrale per la seconda semifinale del Msters 1000 parigino tra Alcaraz e Ruud.

17:00

Shelton è il primo finalista di Parigi

La prima semifinale del Masters 1000 di Parigi si conclude con la vittoria in rimonta di Shelton, che supera Van Assche per 5-7 6-3 6-4 e ora attende il vincitore della sfida tra Alcaraz e Ruud.

16:45

Ruud facile con Borges, più energie per il norvegese

Più semplice il quarto di finale di Ruud, che ha sofferto per un set prima di annichilire Nuno Borges per 7-6 6-4, in poco più di un'ora e mezza, quasi la metà del tempo impiegato da Alcaraz per avere ragione di Fritz.

16:35

Alcaraz reduce dalla battaglia con Fritz

Due ore e quarantatrè minuti di gioco, due match point annullati, Alcaraz se l'è sudata questa semifinale dopo aver superato in rimonta Fritz, imponendosi per 6-7 7-5 6-3.

16:25

Shelton e Van Assche al terzo set

Slitterà certamente la sfida tra Alcaraz e Ruud: la prima semifinale tra Shelton è Van Assche è combattutissima e si risolverà al terzo set dopo il 7-5 per il francese, cui l'americano ha risposto con un perentorio 6-3.

16:20

Alcaraz-Ruud seconda semifinale del Masters 1000 di Parigi

Quella tra Alcaraz e Ruud sarà la seconda semifinale in programma sul Centrale di Parigi e prenderà il via al termine della prima sfida tra Shelton e il 'padrone di casa' Van Assche. L'inizio del match è previsto non prima delle 17.

Campo Centrale - Parigi