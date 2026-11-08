Shelton-Alcaraz, finale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il Masters 1000 di Parigi si appresta a incoronare un nuovo campione: i finalisti saranno Carlos Alcaraz e Ben Shelton, rispettivamente seconda e terza testa di serie. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà lo spagnolo, che nonostante le difficoltà - in particolare nei quarti contro Taylor Fritz, in cui ha dovuto salvare due match point - ha prolungato la sua striscia di vittorie inaugurata a Vienna. Guai però a sottovalutare l'americano: sta servendo davvero bene e può essere molto pericoloso in condizioni di gioco così veloci. Per entrambi si tratta della sesta finale del 2026: 4-1 il bilancio (Alcaraz ha perso a Monte-Carlo da Sinner, Shelton a New York da Zverev).