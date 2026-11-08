Shelton-Alcaraz, finale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Il Masters 1000 di Parigi si appresta a incoronare un nuovo campione: i finalisti saranno Carlos Alcaraz e Ben Shelton, rispettivamente seconda e terza testa di serie. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà lo spagnolo, che nonostante le difficoltà - in particolare nei quarti contro Taylor Fritz, in cui ha dovuto salvare due match point - ha prolungato la sua striscia di vittorie inaugurata a Vienna. Guai però a sottovalutare l'americano: sta servendo davvero bene e può essere molto pericoloso in condizioni di gioco così veloci. Per entrambi si tratta della sesta finale del 2026: 4-1 il bilancio (Alcaraz ha perso a Monte-Carlo da Sinner, Shelton a New York da Zverev).
Shelton-Alcaraz, orario e quando si gioca
La partita tra Shelton e Alcaraz, valida per la finale del Masters 1000 di Parigi, è in programma oggi, domenica 8 novembre, sul Court Central, non prima delle ore 15:00.
Shelton-Alcaraz, i precedenti
Alcaraz conduce per 3-1 nei precedenti con Shelton. Lo spagnolo ha però perso l'ultima partita, andata in scena nei quarti di finale di degli US Open 2026.
Dove vedere Shelton-Alcaraz in tv
La partita tra Shelton e Alcaraz sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Masters 1000 Parigi, il montepremi
PRIMO TURNO – € 25.220 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 45.520 (50 punti)
SECONDO TURNO – € 84.890 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – € 158.700 (200 punti)
SEMIFINALE – € 290.960 (400 punti)
FINALE – € 532.120 (650 punti)
VINCITORE – € 974.370 (1000 punti)
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