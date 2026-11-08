Rolex Paris Masters

domenica 8 novembre 2026 ore 14:00

Ben SheltonRanking: 4
Carlos AlcarazRanking: 3

0 - 0

Non iniziato

Alcaraz-Shelton diretta Masters 1000 Parigi: Carlos a caccia del titolo, segui la finale LIVE

Lo spagnolo sfida lo statunitense nell'atto conclusivo del torneo francese: aggiornamenti in tempo reale
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2 min

Pubblicato il 08.11.2026, 14:01 (Aggiornato il 08.11.2026, 14:21)

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Carlos Alcaraz va a caccia del titolo al Masters 1000 di Parigi, dove oggi (domenica 8 novembre) sfida Ben Shelton nella finale in programma alle ore 15 sul campo centrale della 'Plenitude Arena'. Per entrambi sarebbe il primo triondo sul cemento indoor parigino, dove lo spagnolo (n.3 del ranking) andrà a caccia anche di una rivincita sullo statunitense (n.4 Atp) che quest'anno lo ha battuto nei quarti degli Us Open. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

14:20

Alcaraz-Shelton, i precedenti

L'asso spagnolo è avanti 3-1 nei confronti diretti con lo statunitense che ha vinto però l'ultimo incrocio, andato in scena nei quarti di finale degli US Open 2026: il 24enne di Atlanta si era imposto, al quinto set, con il punteggio di 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (7).

14:10

Alcaraz-Shelton, dove vedere la finale in tv e streaming

La partita tra lo spagnolo e lo statunitense sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà visibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

14:00

Alcaraz-Shelton: data e orario del match

La finale del Masters 1000 di Parigi è in programma oggi, domenica 8 novembre, sul Centrale de 'La Défense Arena': si parte non prima delle ore 15.

Parigi, Francia

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