Alcaraz-Shelton diretta Masters 1000 Parigi: Carlos a caccia del titolo, segui la finale LIVE

Carlos Alcaraz va a caccia del titolo al Masters 1000 di Parigi , dove oggi (domenica 8 novembre) sfida Ben Shelton nella finale in programma alle ore 15 sul campo centrale della 'Plenitude Arena' . Per entrambi sarebbe il primo triondo sul cemento indoor parigino, dove lo spagnolo (n.3 del ranking) andrà a caccia anche di una rivincita sullo statunitense (n.4 Atp) che quest'anno lo ha battuto nei quarti degli Us Open . Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

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Alcaraz-Shelton, i precedenti

L'asso spagnolo è avanti 3-1 nei confronti diretti con lo statunitense che ha vinto però l'ultimo incrocio, andato in scena nei quarti di finale degli US Open 2026: il 24enne di Atlanta si era imposto, al quinto set, con il punteggio di 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (7).

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Alcaraz-Shelton, dove vedere la finale in tv e streaming

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Alcaraz-Shelton: data e orario del match

La partita tra loe losarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà visibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

La finale del Masters 1000 di Parigi è in programma oggi, domenica 8 novembre, sul Centrale de 'La Défense Arena': si parte non prima delle ore 15.

Parigi, Francia