"Norman migliora tutti", quel tweet di Cahill del 2013 che anticipava la scelta di Sinner

Spesso per capire il presente bisogna andare a studiare il passato. Vale per tutto, anche per il tennis. A confermare questa massima spunta un curioso aneddoto riguardo al cambio all'interno del team di Jannik Sinner . Un cambio che ha fatto tanto rumore (inevitabile) con Darren Cahill deciso a godersi la meritata pensione e Magnus Norman , ex numero 2 del mondo e coach di Stan Wawrinka, pronto a prendere il suo posto.

Quel tweet del 2013 che anticipava tutto

Tra i due c'è una stima profonda, un rispetto che va oltre la professione. E a testimoniare questo feeling c'è un tweet, risalente a oltre 13 anni fa e tornato d'attualità in questi giorni, in cui Cahill elogia apertamente lo svedese. L'11 ottobre del 2013 il coach australiano scrisse sulla sua bacheca: "Magnus Norman ha migliorato ogni giocatore con cui ha lavorato". Un tweet che tornato di moda e diventato subito virale sui social.

Le bellissime parole di Norman su Cahill

Ma siccome servono almeno due indizi per fare una prova, ecco la testimonianza di Norman dopo l'ufficialità del cambio con Cahill: "Ho un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l'intero team hanno fatto con Jannik nel corso degli anni. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato di avere l'opportunità di costruire su ciò che hanno raggiunto", ha detto. Più chiaro di così. Norman accanto a Vagnozzi: Sinner non potrebbe essere in mani più sicure. Parola (anche) di Darren Cahill.