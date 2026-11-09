Il terribile racconto del tennista svizzero: "Ho pensato di togliermi la vita"

Il tennista svizzero Leandro Riedi ha deciso di rompere il silenzio sui propri profili social, affidando a un toccante messaggio su Instagram la confessione dei momenti più drammatici della sua vita e della sua carriera. Nato a Frauenfeld nel 2002 e considerato fin da giovanissimo una delle nuove stelle del tennis elvetico, l'attuale numero 245 del mondo ha vissuto negli ultimi mesi un periodo davvero complicato. Se tra il 2025 e il 2026 sono arrivati la prima partecipazione nel tabellone principale di uno Slam a Wimbledon e l'ottavo di finale agli US Open perso contro Alex de Minaur dopo il successo su Pedro Martínez , lontano dai riflettori Riedi ha dovuto affrontare ben quattro interventi chirurgici, l'ultimo dei quali al polso questa estate dopo il Challenger di Ilkley . Proprio dietro i successi agonistici e la lunga scia di infortuni si nascondeva però una sofferenza molto più profonda, culminata nella drammatica data del 21 giugno 2024.

La confessione di Riedi

"Il 21 giugno 2024 sarà sempre una data che porterò con me, non la dimenticherò mai. Sono arrivato a un punto in cui ho cercato di togliermi la vita - scrive Riedi -. Trovare una via d'uscita è stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare: per molto tempo ho lottato contro ansia, attacchi di panico e una battaglia mentale che la maggior parte delle persone intorno a me non poteva vedere. Non voglio entrare nei dettagli o nelle ragioni, ma voglio parlarne perché la salute mentale merita molta più attenzione. Con il miglior aiuto professionale che potessi chiedere, il sostegno delle persone a me più vicine e un grande lavoro su me stesso, a poco a poco ho ritrovato la strada del ritorno. Oggi sono incredibilmente orgoglioso di poter dire che quei pensieri sono scomparsi: sono felice, grato per la mia vita ed entusiasta per il futuro. Questa esperienza ha cambiato la mia prospettiva su tutto, ho imparato che le vittorie e il successo non contano nulla se non stai bene con te stesso. La vita riserva ancora delle battaglie e il mio corpo mi ha messo a dura prova con diverse operazioni, ma ho capito quanto sia fondamentale prendersi cura di sé e chiedere aiuto quando serve. Non condivido tutto questo per cercare commiserazione: lo faccio perché se anche una sola persona leggendo queste parole capirà di non essere sola, allora ne sarà valsa la pena".