Sinner, come sta il ginocchio lo rivela… Valentino Rossi: “L’ho incontrato, gli dà un po’ fastidio”
Durante un intervento a Radio Deejay, Valentino Rossi ha raccontato del suo primo incontro con Jannik Sinner avvenuto nella serata di domenica a Milano. "Carlo, il mio preparatore, mi ha detto: 'Ho visto il preparatore di Sinner, probabilmente è qui anche lui'. Eravamo nello stesso hotel, ieri sera ci siamo conosciuti: ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo. È qui per cercare di risolvere il problema al ginocchio, che gli dà un po' di fastidio". Rossi ha poi aggiunto: "Jannik è bello, è in forma: è un bel ragazzone alto, più alto di me. L'ho visto sorridente, mi ha fatto una bella impressione. E gli piacciono molto i motorsport...".
Sinner e l'evento a Milano
Dopo aver annunciato la fine della collaborazione con Darren Cahill e l'inizio del sodalizio con Magnus Norman, Sinner sarà ospite a Milano a un evento con Allianz, di cui è Ambassador, domani, 10 novembre. Il tutto a pochi giorni dall'inizio delle Atp Finals, torneo al quale il numero due del mondo ha dovuto rinunciare proprio a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il ritorno in campo dell'azzurro è fissato per il 27 dicembre con il via del Six Kings Slam.
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