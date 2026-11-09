Sinner, come sta il ginocchio lo rivela… Valentino Rossi: “L’ho incontrato, gli dà un po’ fastidio”

Durante un intervento a Radio Deejay, Valentino Rossi ha raccontato del suo primo incontro con Jannik Sinner avvenuto nella serata di domenica a Milano. "Carlo, il mio preparatore, mi ha detto: 'Ho visto il preparatore di Sinner, probabilmente è qui anche lui'. Eravamo nello stesso hotel, ieri sera ci siamo conosciuti: ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo. È qui per cercare di risolvere il problema al ginocchio, che gli dà un po' di fastidio". Rossi ha poi aggiunto: "Jannik è bello, è in forma: è un bel ragazzone alto, più alto di me. L'ho visto sorridente, mi ha fatto una bella impressione. E gli piacciono molto i motorsport...".