Da Achille Lauro a Bocelli: quanti vip attesi alle Atp Finals!

Manca pochissimo all'inizio delle Nitto Atp Finals 2026, in programma dal 15 al 22 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. I risultati arrivati dal Masters 1000 di Parigi hanno completato il quadro degli otto qualificati: saranno Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar a contendersi il titolo. Lo spettacolo del campo sarà, però, anche arricchito dai 'Music Break' che accompagneranno le giornate di gara con i grandi protagonisti della musica italiana.