Da Achille Lauro a Bocelli: quanti vip attesi alle Atp Finals!
Manca pochissimo all'inizio delle Nitto Atp Finals 2026, in programma dal 15 al 22 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. I risultati arrivati dal Masters 1000 di Parigi hanno completato il quadro degli otto qualificati: saranno Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar a contendersi il titolo. Lo spettacolo del campo sarà, però, anche arricchito dai 'Music Break' che accompagneranno le giornate di gara con i grandi protagonisti della musica italiana.
Il programma degli artisti alle Finals
I 'Music Break' si svolgeranno nella pausa tra il doppio e il singolare della sessione serale. Questo il calendario completo: 12 novembre - Grand Opening Show - Achille Lauro; 15 novembre - Music Break - Nek; 16 novembre - Music Break - Baby K; 17 novembre - Music Break - Noemi; 18 novembre - Music Break - Zero Assoluto; 19 novembre - Music Break - Francesco Renga; 20 novembre - Music Break - Fiorella Mannoia; 21 novembre - Music Break - Levante; 22 novembre - Pre Final Show - Andrea Bocelli.
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