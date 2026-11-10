Musetti su Zverev numero uno: "Traguardo meritato, ma Sinnner e Alcaraz sono più forti"

"Sacha Zverev merita di essere il numero uno al mondo. Ma Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono più forti". Lorenzo Musetti non usa giri di parole: e se da una parte fa i complimenti al tedesco (che ha appena sconfitto a Parigi) , dall'altra ribadisce la preferenza verso il tennista altoatesino ( che sta provando a rientrare dopo l'infortunio ) e lo spagnolo.

Musetti e la leadership di Zverev

Musetti, fresco vincitore dell'Atp di Lione, si complimenta con Zverev, che ha scalzato Jannik Sinner dalla vetta della classifica Atp. "Penso che Sasha meriti assolutamente il numero uno del mondo e sono felice per lui, perché finalmente è riuscito a conquistare due titoli del Grande Slam e la prima posizione del ranking", ha dichiarato a Bolavip. Un risultato frutto dei problemi fisici di Sinner e Alcaraz. "Infortuni che hanno influenzato la classifica e anche il rendimento della maggior parte dei migliori giocatori", ha ribadito Musetti.

Musetti e i complimenti a Sinner e Alcaraz

"Ma l'aspetto fisico fa parte del gioco e alla fine il numero uno diventa chi riesce a essere più costante e sufficientemente in forma per scendere in campo", ha spiegato il tennista carrarino. "Per quanto riguarda il livello di gioco, penso che non ci siano dubbi: se tutti sono al meglio della propria condizione, Sinner e Alcaraz sono ancora superiori a chiunque altro. Stanno continuando a dimostrare di essere loro gli uomini da battere".