Sonego-Tabilo, secondo turno Atp Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Lorenzo Sonego affronterà Alejandro Tabilo nel secondo turno dell'Atp 250 di Stoccolma. Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista piemontese ha conquistato una vittoria anche nel main draw del torneo di scena sul cemento indoor in Svezia, piegando per 6-4 7-6 Quentin Halys. Sulla sua strada troverà ora il cileno Tabilo, numero 31 del mondo e quarto favorito del seeding. Un match impegnativo ma non proibitivo per Sonny, a caccia di punti per riavvicinarsi alla top 100 e per chiudere al meglio un 2026 complicato.
Sonego-Tabilo, orario e quando si gioca
La sfida tra Sonego e Tabilo, valida per il secondo turno dell'ATP 250 di Stoccolma, è in programma mercoledì 11 novembre sul Center Court con orario ancora da definire.
Sonego-Tabilo, i precedenti
In parità i confronti diretti tra i due giocatori, entrambi andati in scena sul cemento outdoor e terminati in due set. Lorenzo vinse a Winston-Salem nel 2022, mentre il cileno ebbe la meglio nel 2024 nel Masters 1000 in Canada.
Dove vedere Sonego-Tabilo in tv
La partita tra Sonego e Tabilo verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Stoccolma, il montepremi
PRIMO TURNO – € 7.775 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 12.695 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 21.865 (50 punti)
SEMIFINALE – € 37.735 (100 punti)
FINALE – € 64.195 (150 punti)
VINCITORE – € 110.055 (250 punti)
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