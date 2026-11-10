Sonego-Tabilo, secondo turno Atp Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Sonego affronterà Alejandro Tabilo nel secondo turno dell' Atp 250 di Stoccolma . Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista piemontese ha conquistato una vittoria anche nel main draw del torneo di scena sul cemento indoor in Svezia, piegando per 6-4 7-6 Quentin Halys . Sulla sua strada troverà ora il cileno Tabilo, numero 31 del mondo e quarto favorito del seeding. Un match impegnativo ma non proibitivo per Sonny, a caccia di punti per riavvicinarsi alla top 100 e per chiudere al meglio un 2026 complicato.

Sonego-Tabilo, orario e quando si gioca

La sfida tra Sonego e Tabilo, valida per il secondo turno dell'ATP 250 di Stoccolma, è in programma mercoledì 11 novembre sul Center Court con orario ancora da definire.

Sonego-Tabilo, i precedenti

In parità i confronti diretti tra i due giocatori, entrambi andati in scena sul cemento outdoor e terminati in due set. Lorenzo vinse a Winston-Salem nel 2022, mentre il cileno ebbe la meglio nel 2024 nel Masters 1000 in Canada.

Dove vedere Sonego-Tabilo in tv

La partita tra Sonego e Tabilo verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp Stoccolma, il montepremi

PRIMO TURNO – € 7.775 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 12.695 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 21.865 (50 punti)

SEMIFINALE – € 37.735 (100 punti)

FINALE – € 64.195 (150 punti)

VINCITORE – € 110.055 (250 punti)