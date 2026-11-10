Musetti-Samuel diretta Atp Stoccolma: segui il match per il secondo turno. Tennis oggi LIVE

Lorenzo Musetti debutta oggi (martedì 10 novembre) all'Atp 250 di Stoccolma 2026 (montepremi complessivo di 723.435 euro), torneo che si disputa sul cemento indoor della 'Kungliga Tennishallen'. Il 24enne azzurro (n.25 del ranking e terza testa di serie nella capitale svedese), ha usufruito di un 'bye' al primo turno ed entra in corsa direttamente agli ottavi contro il qualificato britannico Toby Samuel (n.95 Atp), suo coetaneo e reduce dal successo sullo svedese Leo Borg (figlio del leggendario Bjorn): segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.