BNP Paribas Nordic Open
martedì 10 novembre 2026 ore 18:40
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Non iniziato
Musetti-Samuel diretta Atp Stoccolma: segui il match per il secondo turno. Tennis oggi LIVE
Lorenzo Musetti debutta oggi (martedì 10 novembre) all'Atp 250 di Stoccolma 2026 (montepremi complessivo di 723.435 euro), torneo che si disputa sul cemento indoor della 'Kungliga Tennishallen'. Il 24enne azzurro (n.25 del ranking e terza testa di serie nella capitale svedese), ha usufruito di un 'bye' al primo turno ed entra in corsa direttamente agli ottavi contro il qualificato britannico Toby Samuel (n.95 Atp), suo coetaneo e reduce dal successo sullo svedese Leo Borg (figlio del leggendario Bjorn): segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
19:00
Musetti-Samuel: dove vederla in tv e in streaming
Lorenzo Musetti debutta all'Atp 250 di Stoccolma, ultimo torneo prima delle Atp Finals di Torino, in cui entra in corsa direttamente negli ottavi di finale dopo aver susufruito di un 'bye' al primo turno. Sul cemento indoor della capitale svedese, l'azzurro sfiderà il qualificato britannico Toby Samuel (n.95 Atp) in una partita che sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su SkyGo e su Now.
Stoccolma, Svezia
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