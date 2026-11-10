Musetti ai quarti di finale, Atp Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un Lorenzo Musetti in gran spolvero si è qualificato per i quarti di finale dell' Atp 250 di Stoccolma . 6-1 6-4 il punteggio con cui ha superato il britannico Toby Samuel in un'ora e 11 minuti, inaugurando al meglio il suo cammino sul cemento indoor in Svezia. Può dunque guardare al prosieguo del torneo con ottimismo Musetti, il quale ha tanta voglia di giocare dopo i numerosi stop per infortunio in stagione ed è senz'altro tra i favoriti per il titolo. Qualora dovesse effettivamente essere lui a sollevare il trofeo, si regalerebbe inoltre il ritorno tra i top 25. L'imperativo, però, è pensare una partita alla volta.

Musetti ai quarti, orario e quando gioca

La partita con Musetti protagonista, valida per i quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccolma, è in programma giovedì 12 novembre sul Center Court con orario ancora da definire.

Musetti, prossimo avversario

Lorenzo attende il vincente della sfida tra il croato Borna Gojo, proveniente dalle qualificazioni, e il francese Ugo Humbert, accreditato della settima testa di serie. Musetti è avanti 2-0 nei precedenti contro Gojo, mentre non ha mai affrontato Humbert.

Dove vedere il match di Musetti in tv

La sfida di Lorenzo Musetti sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile pure in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp Stoccolma, il montepremi

PRIMO TURNO – € 7.775 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 12.695 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 21.865 (50 punti)

SEMIFINALE – € 37.735 (100 punti)

FINALE – € 64.195 (150 punti)

VINCITORE – € 110.055 (250 punti)