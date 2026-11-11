Clamoroso fuorionda del giornalista su Aryna Sabalenka: la tv francese costretta a scusarsi pubblicamente

Impegnata alle Wta Finals di Indian Wells, Aryna Sabalenka è stata indirettamente protagonista di uno spiacevole episodio televisivo durante il torneo. Mentre andava in onda un video promozionale in cui la numero due del mondo posava e mandava un bacio alla telecamera, un microfono lasciato aperto negli studi dell'emittente beIN Sports ha catturato la voce del giornalista francese Matthieu Solier mentre commentava in sottofondo: "Guarda, guarda, guarda, è orribile". La clip è diventata presto virale su X, scatenando l'indignazione degli utenti che hanno definito vergognoso l'accaduto.