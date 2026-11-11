Clamoroso fuorionda del giornalista su Aryna Sabalenka: la tv francese costretta a scusarsi pubblicamente
Impegnata alle Wta Finals di Indian Wells, Aryna Sabalenka è stata indirettamente protagonista di uno spiacevole episodio televisivo durante il torneo. Mentre andava in onda un video promozionale in cui la numero due del mondo posava e mandava un bacio alla telecamera, un microfono lasciato aperto negli studi dell'emittente beIN Sports ha catturato la voce del giornalista francese Matthieu Solier mentre commentava in sottofondo: "Guarda, guarda, guarda, è orribile". La clip è diventata presto virale su X, scatenando l'indignazione degli utenti che hanno definito vergognoso l'accaduto.
Le scuse dell'emittente
La reazione dei vertici dell'emittente non si è fatta attendere: Florent Houzot, dirigente di beIN Sports, ha condannato pubblicamente l'episodio tramite i social, dichiarando di rammaricarsi profondamente per le parole andate in onda in diretta e ribadendo che tali commenti non rispecchiano i valori dell'azienda, impegnata a trattare tutti gli atleti con il massimo rispetto. Al momento né Solier né la stessa Sabalenka hanno rilasciato dichiarazioni.
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