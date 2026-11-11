Nadal fa una proposta rivoluzionaria per il mondo del tennis: come cambierebbe il ranking
A distanza di due anni dal suo ritiro, avvenuto al termine della stagione 2024, Rafael Nadal continua ad osservare con estrema attenzione le dinamiche del circuito. In una recente intervista concessa ad AP News, il 22 volte campione Slam ha individuato due criticità profonde che minano la salute degli atleti e la qualità dello spettacolo: un calendario fittissimo e un sistema di classifica che costringe i giocatori a una rincorsa continua per difendere i punti conquistati, rendendo quasi impossibile saltare i tornei maggiori o gestire con serenità eventuali infortuni.
La proposta di Nadal
Questa, l'idea di Rafa su una possibile rivoluzione del ranking: "Proporrei un sistema di classifica basato sui risultati degli ultimi due anni, invece che su uno solo. Darebbe ai giocatori un po' più di libertà per prendere decisioni migliori. Allo stesso tempo, quando ti infortuni, hai più tempo per recuperare senza che la tua posizione in classifica crolli rapidamente. Inoltre, credo che estendere quasi tutti i Masters 1000 a due settimane sia stato un errore".
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