Sinner: "Cobolli ha fatto una stagione incredibile, importante averlo a Torino

Atp Finals, mai visto un montepremi così: la cifra per chi vince è pazzesca. Dalle riserve ai protagonisti, tutti i guadagni

Per l'edizione del 2026, il prize money complessivo del torneo torinese registra un nuovo incremento dell'1,61% rispetto allo scorso anno
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1 min

Pubblicato il 11.11.2026, 13:27

Nitto ATP Finals 2026montepremi

L’edizione 2026 delle Nitto Atp Finals è pronta a prendere il via con un montepremi da record. Rispetto alla passata stagione, infatti, il prize money complessivo del torneo torinese registra un nuovo incremento dell'1,61%, passando dai 15,5 milioni di dollari del 2025 (circa 13,92 milioni di euro) alla cifra di 15,75 milioni (pari a circa 14,14 milioni di euro). La crescita economica delle Finals riguarderà, però, soltanto il singolare, mentre per i giocatori impegnati nel torneo di doppio il budget resterà completamente invariato rispetto allo scorso anno, fermandosi alla soglia dei 3,05 milioni di dollari (poco meno di 2,74 milioni di euro). 

Atp Finals 2026, il montepremi

RISERVA – $156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $405.000

VITTORIA IN SEMIFINALE – $1.206.000

VITTORIA DEL TORNEO – $2.412.000

CAMPIONE IMBATTUTO – $5.171.000

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