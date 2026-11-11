Da quella vittoria ad Acapulco alla regola condivisa con il padre: Cobolli si confessa tra tennis e Roma

Le Nitto Atp Finals come obiettivo di una vita, Torino come una missione. Il romano Flavio Cobolli è pronto a stupire un mondo orfano di Jannik Sinner. Il pubblico italiano sarà tutto per lui e, c'è da giurarci, Flavio farà di tutto e anche di più per non deludere le aspettative. "Io non mollo mai". A volte bastano quattro parole per raccontare una vita. La determinazione di Flavio Cobolli è tutta qui. Il tennista romano ha recuperato dall’infortunio che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca in lacrime contro Matteo Berrettini a Vienne.

Il tennista azzurro è il volto di copertina del nuovo numero di The Red Bulletin, il magazine di Red Bull (in edicola insieme a Rivista Undici) che dedica questa edizione al mondo del tennis e che, attraverso un’intervista esclusiva, restituisce un ritratto personale e inedito di uno dei protagonisti più imprevedibili del circuito. Il racconto di Cobolli parte dalle sue esultanze spesso fuori dagli schemi e battute spontanee che servono a celare la storia di un ragazzo introverso, che non ha paura di riconoscere le proprie fragilità. "Io sono un gladiatore. Quando le cose si mettono male, cerco di non mollare e di far pesare ogni palla al mio avversario", ha detto il fuoriclasse romano che fa della mentalità e della voglia non mollare mai uno dei suoi segreti vincenti: "Se c'è un qualcosa che i miei avversari vorrebbero rubarmi fose è priorio la velocità e la mentalità da vincente. Al contrario io ruberei tutto a tutti".