I tennisti italiani faticano senza Sinner, la netta ammissione di Binaghi: "Sì, non pensavo…"

Torino divisa tra calcio e tennis. All’Allianz Stadium tutto esaurito per il Social Football Summit, in città l’attesa è enorme per Cobolli e gli altri maestri . Appena arrivi all’aeroporto di Caselle Torino ti accoglie con una bella faccia di Jannik Sinner . In qualche modo alle ATP Finals ci sarà, visti gli impegni commerciali, ma il tennis no . Appuntamento - forse - a gennaio. E gli altri? Come va? Angelo Binaghi, che idealmente chiude il Social Football Summit all’Allianz Stadium, ammette: "Gli italiani si stanno rivelando più dipendenti dai risultati di Sinner di quanto pensassi, questo è il frutto di un personaggio positivo e molto particolare che Jannik è riuscito a costruire intorno a sé e che ci fa un gran piacere. Sinner è un personaggio semplice, che trasmette valori e principi molto positivi per il futuro delle nostre giovani generazioni. Avremmo potuto portare ben tre giocatori alle finali di Torino, Musetti è a un set dal diventare numero 3 del mondo a febbraio, Jannik si è infortunato e Cobolli si è qualificato. Lorenzo ampiamente merita di stare fra i primi 8 giocatori al mondo: questa è stata una stagione molto anomala, straordinaria per i primi 7 mesi, e poi c’è stato questo crollo fisico e l'infortunio di chi trascina tutta la squadra. Credo che, se analizziamo i dati dei tre anni precedenti e di questi ultimi mesi, ci sia la conferma che il leader trascina sempre tutti gli altri".

Binaghi e la dura analisi del calcio italiano

Dal tennis al calcio: Binaghi conferma di pensare al quinto Slam in Italia poi, visto che siamo pure sempre nello stadio della Juventus, affronta il tema calcio. "Non si possono risolvere i problemi del calcio italiano pensando ai risultati della Nazionale. Quando arrivai io la nostra Federazione era riconosciuta come la più disastrata nel mondo dello sport, eravamo brutti sporchi e cattivi, senza risultati sportivi, senza soldi, senza un principio etico e morale da far seguire ai giovani e al nostro movimento. Questo è l'unico motivo per cui accettai di fare il presidente e credo di aver fatto un buon affare, dopo aver preso la Federazione nel suo punto peggiore. Un piano di rilancio pluriventennale come il nostro, partito dal punto più basso e arrivato al punto più alto, deve monitorare i dati sullo sviluppo della base, i grandi risultati devono essere il punto di arrivo di un processo che parte dalla base e non viceversa". Della serie: chi ha orecchie per intendere, intenda.

Così il tennis sta superando il calcio

Stando ai dati citati nel panel, i praticanti del calcio in Italia sarebbero circa 6,5 milioni, contro i 6,2 milioni del tennis e del padel. A breve è atteso il sorpasso e quindi il presidente Binaghi ha sottolineato come la crescita del movimento tennistico sia il risultato di un sistema costruito su principi solidi, capace di svilupparsi con continuità da oltre vent’anni. Tra i temi affrontati c’è anche il futuro delle ATP Finals, che resteranno a Torino almeno per l’edizione del prossimo anno. conversazione si è chiusa con uno sguardo alla Coppa Davis, con la speranza di conquistare un quarto successo consecutivo, e alle Next GEN ATP Finals, in programma a Reggio Calabria.