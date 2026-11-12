Non solo le Finals, per la prima volta Atp sfonda il muro dei 100 milioni di dollari: i segreti di un boom senza precedenti

INVIATA A TORINO - Torino è ormai la città del tennis d'autunno, quando sono in programma le Atp Finals. Le sfide dei maestri, anche senza sua maestà Jannik Sinner, raccontano sempre di più una città e un paese pazzi per il tennis. Non è, però, solo una questione d'Italia, che pure organizza benissimo l'evento. Le Atp Finals sono un evento globale con numeri da capogiro. Per la prima volta i ricavi delle partnership centrali di Atp superano per la prima volta la soglia dei 100 milioni di dollari: una crescita trainata da nuove partnership e maggiori investimenti da parte di partner di lunga data . La crescita è del 49% su base annua nel 2026 . Dal 2022, i ricavi sono aumentati di oltre il 200%, grazie a nuovi accordi e maggiori investimenti da parte di partner come Emirates, Infosys, Nitto, Lexus, Haier e Yokohama, alcuni dei quali collaborano da oltre un decennio.

La crescita di quest'anno è stata alimentata dalle nuove partnership con Eqt e K-Swiss, oltre ai continui investimenti da parte dei partner esistenti. All'inizio di questa settimana, Atp ha anche annunciato una partnership pluriennale con Julius Baer, ​​che diventa il primo partner ufficiale di gestione patrimoniale di Atp e il primo partner ufficiale dell'Atp Coaches Programme, con attività in cinque tornei Atp su tre continenti a partire dal 2027. Questo risultato riflette la crescente domanda da parte dei brand che desiderano entrare in contatto con gli appassionati di tennis di tutto il mondo. Il miglioramento delle infrastrutture dei tornei e la crescita del pubblico sulle piattaforme digitali e social hanno aumentato il valore delle partnership con il Tour, mentre Atp ora può rendicontare meglio la portata e l'impatto delle sue collaborazioni. La presenza globale di Atp consente inoltre ai brand di scalare le partnership in più mercati e di personalizzare le attività per specifiche regioni e pubblici.

Boom ATP, le parole di Daniele Sanò

Daniele Sano, Chief Business Officer dell'Atp, ha commentato con soddisfazione questi numeri: "Dal 2022, abbiamo più che triplicato i nostri ricavi da partnership grazie a una combinazione di nuovi accordi e maggiori investimenti da parte di partner storici. Questo successo sta portando benefici a tutto il circuito. Molte delle nostre partnership principali includono i diritti di accesso ai tornei ATP e oltre il 70% dei ricavi da partnership viene versato ai tornei per i diritti e le attività di attivazione che offrono ai nostri partner. La nostra nuova partnership con Julius Baer dà ulteriore slancio e rimaniamo fiduciosi nelle nostre prospettive, puntando a un ulteriore aumento a doppia cifra dei ricavi da partnership nel 2027". I benefici si stanno facendo sentire in tutto il mondo del tennis, con un quarto di miliardo di dollari investito nel settore attraverso tornei e giocatori.