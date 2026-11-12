Atp Stoccolma, Musetti piega Humbert in tre set: sarà semifinale con Fritz

Italia-Francia non si è giocata soltanto a San Siro nella serata di giovedì. In contemporanea agli azzurri di Roberto Mancini , nell'Atp 250 di Stoccolma era in campo Lorenzo Musetti , opposto proprio a un avversario transalpino: Ugo Humbert . Il risultato è stato lo stesso perché a festeggiare è stato il carrarino, in grado di imporsi con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 al termine di una battaglia di due ore e 29 minuti. Trentesimo successo stagionale - di cui dieci sul cemento indoor - per Musetti, che in semifinale se la vedrà contro l'americano Taylor Fritz, primo favorito del seeding ma battuto di recente in finale a Lione .

La cronaca del match

Nel primo set regna l'equilibrio e fin da subito l'epilogo più probabile appare il tie-break, che infatti si concretizza. L'unica palla break la concede (e la annulla) Musetti nel quinto game. Anche il tie-break si rivela combattuto, ma l'allungo decisivo è quello dell'azzurro, capace di chiudere 7-5. La reazione del francese non tarda ad arrivare e nella seconda frazione è lui a procurarsi le uniche chance: nel secondo gioco sfiora il break, mentre nel sesto va a segno e prevale per 6-3. Saltano invece tutti gli schemi in avvio di terzo set, dove Humbert si porta subito avanti di un break, ma Musetti ricuce immediatamente il gap e si guadagna anche due chance del 3-1, che però non sfrutta. Poco male perché il break decisivo arriva nel decimo gioco e regala a Lorenzo il passaggio del turno.