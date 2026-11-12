Musetti-Fritz, semifinale Atp Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti sfiderà Taylor Fritz nella semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma . Prosegue l'ottimo momento di forma del carrarino, che dopo le belle vittorie ottenute nell'ultimo mese sta regalando spettacolo anche sul cemento indoor in Svezia. In seguito alla comoda vittoria all'esordio contro Toby Samuel, ha impiegato due ore e mezza per mandare al tappeto Ugo Humbert nei quarti di finale col punteggio di 7-6 3-6 6-4. Sulla sua strada ora Fritz, un avversario insidioso ma tutt'altro che imbattibile.

Musetti-Fritz, orario e quando gioca

La sfida tra Musetti e Fritz, valida per la semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma, è in programma venerdì 13 novembre sul Center Court non prima delle ore 17.00.

Musetti-Fritz, i precedenti

Lorenzo è avanti 5-3 nei confronti diretti e ha vinto i due andati in scena nel 2026. Fa testo soprattutto quello di poche settimane fa a Lione: 6-3 6-4 in favore dell'azzurro e terzo titolo della carriera. Ma soprattutto Musetti ha vinto cinque degli ultimi sei incontri con Fritz, a testimonianza di come si trovi particolarmente a suo agio quando lo affronta.

Dove vedere Musetti-Fritz in tv

La partita tra Musetti e Fritz sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp 250 Stoccolma, il montepremi

PRIMO TURNO – € 7.775 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 12.695 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 21.865 (50 punti)

SEMIFINALE – € 37.735 (100 punti)

FINALE – € 64.195 (150 punti)

VINCITORE – € 110.055 (250 punti)