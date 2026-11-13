Sinner sbarca su Tik Tok e annuncia: "Vi mostrerò il dietro le quinte"
Jannik Sinner arriva anche su Tik Tok. Il numero del mondo ha pubblicato il suo primo video condividendo l'inizio di una nuova esperienza social. Direttamente da Montecarlo, dove sta continuando il lavoro in vista del ritorno in campo dopo l'infortunio al ginocchio destro che ha chiuso anzitempo la sua stagione. L'obiettivo di Jannik e del suo team è quello di essere pronti in vista della nuova stagione e prendere parte agli Australian Open.
Sinner sbarca su Tik Tok
"Hi TikTok, it's Jannik...", il messaggio lanciato dal numero due del mondo, che ha poi spiegato: "Grazie per l'incredibile affetto che mi avete mostrato, nonostante non avessi ancora postato nulla. Penso che ora sia il momento di cominciare. Vi mostrerò il dietro le quinte, dentro e fuori dal campo. Fatemi sapere cosa vorreste vedere. Scrivetemelo nei commenti".
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