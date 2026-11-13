Musetti-Fritz diretta Atp Stoccolma: l'azzurro perde in due set e saluta in semifinale. Tennis oggi LIVE

18:12

+++ Fritz batte Musetti in due set (6-4, 6-2) e vola in finale +++

Servizio a zero tenuto da Fritz che chiude il secondo set sul 6-2 dopo essersi già aggiudicato il primo con il punteggio di 6-4: lo statunitense batte Musetti dopo un'ora e 3' di gioco e vola in finale all'Atp 250 di Stoccolma, dove si giocherà ora il titolo contro l'argentino Tirante.

18:09

Musetti torna a muovere il punteggio

Musetti tiene il servizio e torna a muovere il punteggio, accorciando le distanze da Fritz che resta avanti 5-2 e nel prossimo game andrà però in battuta per chiudere i giochi.

18:06

Fritz senza freni: servizio a zero e 5-1

Servizio a zero per Taylor Fritz: lo statunitense vola sul 5-1 nel secondo set della sfida contro un Lorenzo Musetti che pare già uscito dalla partita.

18:03

Altro servizio perso da Lorenzo

Altro servizio perso da Lorenzo Musetti: break a zero per Taylor Fritz, che vola sul 4-1 nel secondo set e sembra ormai lanciato verso il successo.

18:00

Break confermato dallo statunitense, ora avanti 3-1

Break confermato dallo statunitense Fritz, che tiene il servizio a 15 e allunga sul 3-1 nel secondo set della sfida contro Musetti a Stoccolma.

17:56

Lorenzo cede il servizio, Fritz in fuga

Sotto 15-40, Musetti salva la prima palla break con un servizio vincente ma non riesce a fare lo stesso sulla seconda: Fritz strappa il servizio a Lorenzo e va in fuga, ora avanti 2-1 nel secondo set (dopo essersi già aggiudicato il primo).

17:53

Il californiano non concede chance: 1-1

Fritz si conferma implacabile in battuta: il californiano non concede chance a Musetti, tiene il servizio a 15 e lo riaggancia sull'1-1 nel secondo set.

17:49

Musetti riparte forte nel secondo set: 1-0

Musetti riparte forte nel secondo set: servizio tenuto a 15 sull'azzurro, che si porta avanti 1-0 su Fritz nel secondo set di questa semifinale a Stoccolma.

17:45

+++ Fritz vince il primo set: 6-4 +++

Servizio a zero per Fritz, che chiude così sul 6-4 dopo 35' di gioco il primo set della sfida contro Musetti, seconda semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma.

17:42

Lorenzo tiene la battuta, ora lo statunitense servirà per il set

Lorenzo tiene senza troppi affanni il proprio turno di battuta, riavvicinandosi così a Fritz che resta però avanti 5-4 e dopo il cambio di campo servirà per chiudere in proprio favore il primo set.

17:39

Fritz non trema al servizio

Fritz non trema al servizio: lo statunitense commette un doppio fallo sul 30-0, ma riesce comunque a tenere il proprio turno di battuta a 30 e senza concedere palle bresak a Musetti. Nel primo set avanti Fritz 5-3.

17:35

Musetti non molla e resta in scia

Musetti non molla il primo set: l'azzurro tiene il servizio a 30 e resta nella scia di Taylor, che ora è avanti 4-3 e resta comunque invantaggio di un break.

17:32

Lo statunitense tiene il servizio: ora è avanti 4-2

Avanti 40-0, Fritz subisce il ritorno di Musetti ma riesce a tenere il servizio a 30: lo statunitense è ora avanti 4-2 nel primo set della sfida contro l'azzurro.

17:28

Reazione dell'azzurro, che riaccorcia le distanze

Dopo tre game persi arriva la reazione di Musetti, che tiene il servizio a 15 e riaccorcia le distanze da Fritz: lo statunitense è ora avanti 3-2 (e in vantaggio di un break) nel primo set.

17:25

Fritz conferma il break e allunga sul 3-1

Break confermato da Fritz, che tiene il servizio a 15 e alunga così sul 3-1 nel primo set di questa sfida contro Lorenzo Musetti, semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma.

17:20

Break dello statunitense, Lorenzo deve inseguire

Avanti 30-0, Musetti si fa rimontare da Fritz che con quattro punti consecutivi conquista il break e ora è conduce 2-1 sull'azzurro nel primo set.

17:17

Immediata la replica di Fritz: 1-1

Immediata la replica di Fritz, che tiene il suo primo servizio a 30 e riaggancia Musetti sull'1-1 in avvio di primo set.

17:13

Musetti parte bene in battuta: 1-0

Due ace e un doppio fallo per Musetti, che riesce a tenere il servizio ai vantaggi senza comunque concedere palle break a Fritz: l'azzurro è avanti 1-0 nel primo set.

17:10

Iniziata la partita con Lorenzo al servizio

Iniziata la partita tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma: è l'azzurro a servire per primo.

17:06

L'azzurro e lo statunitense in campo per il riscaldamento

Lorenzo Musetti e Taylor Fritz hanno fatto il loro ingresso in campo sul centrale di Stoccolma (cemento indoor), dove tra poco si sfideranno nella semifinale dell'Atp 250 in corso nella capitale svedese. L'azzurro e lo statunitense stanno effettuando il riscaldamento, tra poco via al match.

16:55

Sale l'attesa a Stoccolma per la semifinale tra Musetti e Fritz

Sale l'attesa sul campo centrale di Stoccolma, dove tra poco l'azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz si affronteranno nella seconda semifinale dell'Atp 250 svedese.

16:40

Lorenzo a caccia di punti per non scendere nel ranking

Lorenzo Musetti è arrivato a Stoccolma da n.25 del ranking Atp, ma con 200 punti da difendere sul cemento svedese. Inizialmente sceso di due posizioni nella classifica 'live', scivolato dietro al kazako Alexander Bublik (1.885 punti) e al monegasco Valentin Vacherot (1.790) - che sono entrambi però fermi in questa settimana -, l'azzurro ha già recuperato la metà dei punti da scontare grazie ai successi ottenuti sull'inglese Toby Samuel agli ottavi e sul francese Ugo Humbert ai quarti, che gli hanno consentito di risalire al momento di un posto (26° a quota 1.795) . Il toscano punta ora a vincere il torneo per mettere in bacheca il suo quarto titolo Atp, ma anche per conservare il ranking con cui è arrivato in Svezia.

16:27

Le parole di Musetti su Zverev numero uno: "Vetta meritata, ma..."

Lorenzo Musetti ha di recente commentato l'ascesa in vetta al ranking Atp da parte di Alexander Zverev, che l'azzurro ha sconfitto di recente nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi: "Traguardo meritato, ma Sinner e Alcaraz...". APPROFONDISCI

16:18

I precedenti tra Musetti e Fritz

Sono otto i precedenti tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, con il bilancio di 5-3 in favore dell'azzurro che nel 2024 ha battuto lo statunitense al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo (6-4, 6-4), nei quarti a Wimbledon (3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1) e poi negli ottavi alle Olimpiadi di Parigi (6-4, 7-5) per poi rimpinguare il bottino nel 2026 con i successi ottenuti negli ottavi degli Australian Open (6-2, 7-5, 6-4) e nella finale dell'Atp 250 di Lione (6-3, 6-4). Tre invece le vittorie di Fritz che nel 2022 ha superato Musetti nel primo turno di Wimbledon (6-4, 6-3, 6-3) e nei quarti delle Finals di Coppa Davis (7-6, 6-3), ripetendosi poi nel 2025 nel Round Robin delle Atp Finals di Torino (6-3, 6-4).

16:09

È Tirante il primo finalista: battuto Tabilo in due set

Il vincitore della sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz inconterà Thiago Agustin Tirante nella finale dell'Atp 250 di Stoccolma. Nella prima semifinale infatti il 25enne argentino (n.51 Atp) ha battuto in due set il 29enne cileno Alejandro Tabilo (n. 31 Atp e quarta testa di serie del torneo svedese).

16:01

Musetti-Fritz a Stoccolma, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra l'azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz, semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma (torneo di cui sono rispettivamente la terza e la prima testa di serie), sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Stoccolma, Svezia