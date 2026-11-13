L'allarme di Tirante sulla depressione nel tennis: "Ci sono cose che... Molti hanno un ego smisurato"

Thiago Agustin Tirante ha raggiunto la prima finale della sua carriera a livello di circuito maggiore all' Atp 250 di Stoccolma . Il tennista argentino ha superato in semifinale il numero 4 del tabellone Alejandro Tabilo con il punteggio di 7-5 7-6(1) dopo un'ora e 46 minuti di gioco. Proprio durante il torneo svedese, l'attuale numero 51 del mondo, ha rivelato, in una recente intervista a Bolavip, di aver sofferto di depressione prima di ritrovare il piacere di giocare a tennis: "È molto difficile viaggiare da soli durante il tour. Ci sono tantissime cose che la gente non vede, soprattutto al di fuori del campo. Fa parte della nostra vita, ma in passato non me ne rendevo conto. Ho attraversato tanti cambiamenti, perché sono solo un ragazzo molto umile dell'Argentina, dove sono cresciuto con la mia famiglia".

Tirante, la critica agli altri giocatori

"Non siamo abbastanza bravi a parlarne tra di noi giocatori ma penso che molti abbiano un ego smisurato, che è un grosso problema per il tour - ha aggiunto Tirante -. I migliori giocatori sono persone molto riservate e hanno il loro team. Forse posso parlarne con i tennisti argentini, ma non con gli altri, perché non sono così aperti. Sono una persona molto calorosa, credo che gli argentini siano fatti così, ma non i giocatori europei. È molto difficile aprirsi con gli altri giocatori, perché non ti danno la risposta di cui hai bisogno. La cosa più importante per me in questo momento non è la vittoria o i buoni risultati, ma il fatto di divertirmi giocando a tennis e di essere di nuovo felice. Non ero davvero felice negli ultimi due anni, ma ora lo sono. Sto iniziando a capire cosa significhi il tennis e la cosa più importante per me è stata sicuramente migliorare la mia salute mentale".