Muchova non ce la fa: saluta le WTA Finals per un problema gastrointestinale. Contro chi giocherà Andreeva
Si chiude nel modo più amaro possibile l'avventura di Karolina Muchova alle Wta Finals di Indian Wells. Già aritmeticamente eliminata dopo la sconfitta rimediata nel secondo match del girone contro Elina Svitolina per 3-6 6-2 6-2, la tennista ceca non potrà scendere in campo per affrontare la donimatrice del Gruppo 2, Mirra Andreeva. Muchova è stata infatti fermata da un malessere gastrointestinale che non le permetterà di provare a conquistare almeno una vittoria in questa edizione del torneo. "Purtroppo devo ritirarmi dalla partita di oggi a causa di problemi gastrointestinali - ha spiegato -. Non è il modo in cui avrei voluto concludere la mia stagione, ma ci sono molti motivi per esserne orgogliosi e sto già guardando al prossimo anno".
A sfidare Andreeva sarà Shnaider
Al posto di Muchova scenderà in campo la riserva Diana Shnaider, che tuttavia eredita una situazione di classifica ormai compromessa: anche in caso di successo nel derby russo contro Andreeva, la classe 2004 mancina non potrà comunque accedere alle semifinali. Per Shnaider restano però in palio motivazioni tutt'altro che trascurabili, ovvero i 200 punti per il ranking e il montepremi da 230.000 dollari garantito per ogni vittoria nel Round Robin.
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