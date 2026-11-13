Alcaraz e le foto con il ginocchio fasciato: allarme o semplice precauzione per le Atp Finals? Cosa sappiamo

A pochi giorni dal suo esordio alle Nitto Atp Finals , Carlos Alcaraz ha già assaporato l'atmosfera dell' Inalpi Arena di Torino . Reduce dal titolo conquistato al Masters 1000 di Parigi , il numero tre del mondo ha svolto una sessione di allenamento nella mattinata di venerdì con Flavio Cobolli . Sceso in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio destro, lo spagnolo ha perso 6-3 il set giocato contro il romano e ha poi interrotto anticipatamente l'allenamento a causa di un malore allo stomaco che lo tormentava fin dalla colazione, come riportato anche dal quotidiano Marca. Tuttavia, le condizioni del ginocchio non dovrebbero essere preoccupanti. Si tratterebbe infatti di una semplice fasciatura precauzionale dopo le fatiche delle ultime settimane.

Le parole di Alcaraz

Delle sue condizioni, Alcaraz ha parlato durante il media day a margine del Blue Carpet di Torino. "Naturalmente è un grande obiettivo vincere qui. Era un obiettivo già a inizio anno, tutti vogliamo qualificarci per le Finals. Per me sarebbe un successo grandioso. Ho fatto un grande lavoro e mi sono allenato tanto per essere qui al meglio. Direi che ho giocato tanti match in questi giorni ed è stato molto impegnativo dal punto di vista fisico. Direi che è normale. Adesso me ne sto precauzionalmente prendendo cura. Mi sento bene, e cercherò di essere pronto".