Corretja e la spietata analisi del mondo del tennis: "Vivi nel tuo mondo e non socializzi mai. Al Roland Garros..."
"I giocatori sono un po' come dei fantasmi: vanno ovunque e vengono visti di sfuggita, ma è come se non venissero visti". A dirlo è stato Alex Corretja, ex tennista con un best ranking di numero due, in occasione del Forum Internazionale dello Sport. Tra i temi affrontati c'è stato quello della solitudine che accompagna quotidianamente i giocatori: "Vivono nel loro mondo e sono completamente ignari di tutto ciò che accade intorno a loro". A tal proposito ha raccontato un aneddoto eloquente: "Un anno al Roland Garros ho cenato in camera per 18 sere consecutive. Non volevo uscire e incontrare gente, perciò mi facevo portare il cibo in stanza. È diventato un rituale: mangiavo sempre le stesse cose per non avere mal di stomaco".
La questione dell'alimentazione
Per rimanere in tema, Corretja ha poi analizzato come siano cambiate le cose a distanza di anni: "Adesso stiamo un po' meglio e ci prendiamo cura di noi stessi: stiamo senz'altro migliorando". Anche se l'allarme è dietro l'angolo, non a caso Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere un allenamento alle ATP Finals di Torino a causa di un mal di stomaco: "Qui in Italia è difficile non mangiare cose che non dovremmo, ma solitamente non accade". Infine, non si è voluto sbilanciare sulle possibilità di vittoria di Alcaraz: "Dico solo che è finito nel gruppo intitolato a Ivan Lendl, che era il mio idolo. Coincidenze? Lo scopriremo tra qualche giorno".
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