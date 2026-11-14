Corretja e la spietata analisi del mondo del tennis: "Vivi nel tuo mondo e non socializzi mai. Al Roland Garros..."

"I giocatori sono un po' come dei fantasmi: vanno ovunque e vengono visti di sfuggita, ma è come se non venissero visti". A dirlo è stato Alex Corretja, ex tennista con un best ranking di numero due, in occasione del Forum Internazionale dello Sport. Tra i temi affrontati c'è stato quello della solitudine che accompagna quotidianamente i giocatori: "Vivono nel loro mondo e sono completamente ignari di tutto ciò che accade intorno a loro". A tal proposito ha raccontato un aneddoto eloquente: "Un anno al Roland Garros ho cenato in camera per 18 sere consecutive. Non volevo uscire e incontrare gente, perciò mi facevo portare il cibo in stanza. È diventato un rituale: mangiavo sempre le stesse cose per non avere mal di stomaco".