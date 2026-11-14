Mistero Sabalenka, la frase urlata a Svitolina scatena una bufera: ecco cosa avrebbe detto in russo

Aryna Sabalenka ha pagato a caro prezzo la sconfitta contro Elina Svitolina , maturata con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 dopo un'ora e 55 minuti. È stata infatti eliminata dalle WTA Finals e ha salutato anzitempo Indian Wells. Per la bielorussa, alla sesta partecipazione al torneo di fine anno, si tratta appena della seconda uscita di scena nella fase a gironi: fa però particolarmente male, anche perché si tratta dell'ennesimo risultato deludente in una stagione in cui ha vinto l'ultimo titolo a marzo. Al di là del risultato, però, ciò che ha fatto discutere sono state le parole che Sabalenka avrebbe pronunciato nel corso del match .

Cosa avrebbe detto Sabalenka

Usare il condizionale è d'obbligo, anche perché il boato del pubblico e l'arbitro che annunciava il punteggio hanno coperto il suo sfogo. Tuttavia, leggendo il labiale, sembra che Aryna abbia urlato una frase tutt'altro che elegante. "Quella f***uta stronza ucraina, per l’amor del cielo!” parrebbe aver gridato Sabalenka, in riferimento alla nazionalità dell'avversaria. E se in altri contesti si sarebbe semplicemente parlato di comportamento anti-sportivo e poco rispettoso nei confronti di Svitolina, in questo caso la situazione è ben diversa. Da tempo le giocatrici ucraine auspicano un ban delle tenniste russe e bielorusse tanto da non stringere loro la mano al termine dei match, come accaduto proprio alle WTA Finals. Interpellata in merito in passato, Sabalenka aveva dichiarato di "rispettare la decisione".