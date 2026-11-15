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Zverev-Jodar, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo aprirà le danze del Gruppo John McEnroe contro lo spagnolo, alla sua prima partecipazione nel torneo
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2 min

Pubblicato il 15.11.2026, 11:07 (Aggiornato il 15.11.2026, 11:33)

alexander zverevrafael jodarAtp Finals

L'attesa è finalmente finita: prendono il via le Atp Finals. Ad aprire il programma dei singolari sarà la sfida tra il numero uno al mondo Alexander Zverev e lo spagnolo Rafael Jodar, ultimo giocatore a qualificarsi per il torneo. Il match aprirà ufficialmente le danze del Gruppo John McEnroe, dove sono presenti anche Ben Shelton e Arthur Fils. Il tedesco ha vinto l'unico precedente che risale al Roland Garros di quest'anno.

Zverev-Jodar, orario e quando gioca

La sfida tra Zverev e Jodar, valida per la prima giornata delle Atp Finals, è in programma domenica 15 novembre sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 14:00.

Zverev-Jodar, i precedenti

Zverev ha vinto l'unico precedente con Jodar, quello andato in scena ai quarti di finale del Roland Garros di quest'anno.

Dove vedere Zverev-Jodar in tv

La partita tra Zverev e Jodar sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)

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