Zverev-Jodar, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
L'attesa è finalmente finita: prendono il via le Atp Finals. Ad aprire il programma dei singolari sarà la sfida tra il numero uno al mondo Alexander Zverev e lo spagnolo Rafael Jodar, ultimo giocatore a qualificarsi per il torneo. Il match aprirà ufficialmente le danze del Gruppo John McEnroe, dove sono presenti anche Ben Shelton e Arthur Fils. Il tedesco ha vinto l'unico precedente che risale al Roland Garros di quest'anno.
Zverev-Jodar, orario e quando gioca
La sfida tra Zverev e Jodar, valida per la prima giornata delle Atp Finals, è in programma domenica 15 novembre sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 14:00.
Zverev-Jodar, i precedenti
Zverev ha vinto l'unico precedente con Jodar, quello andato in scena ai quarti di finale del Roland Garros di quest'anno.
Dove vedere Zverev-Jodar in tv
La partita tra Zverev e Jodar sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 156.000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)
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