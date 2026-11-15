Sabalenka si scusa dopo gli insulti in campo: "Ero frustrata, ma il mio commento..."

Aryna Sabalenka fa un passo indietro e chiede scusa dopo lo sfogo che ha accompagnato la sua eliminazione dalle WTA Finals di Indian Wells. La tennista bielorussa, sconfitta dall'ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1, è finita al centro delle polemiche per alcune imprecazioni pronunciate durante l'incontro e riprese in video diventati rapidamente virali sui social. Secondo alcune interpretazioni, le parole dell'ex numero uno del mondo sarebbero state rivolte all'avversaria o, più in generale, agli ucraini.

Sabalenka chiarisce lo sfogo: "Chiedo scusa a chiunque abbia offeso"

A distanza di poche ore dall'episodio, la quattro volte campionessa Slam ha affidato a Instagram un messaggio per chiarire quanto accaduto. "Vorrei chiarire un episodio del mio recente match che sta circolando online. Il mio commento non era rivolto a Elina", ha spiegato Sabalenka, indicando nel comportamento di alcuni tifosi la causa della propria reazione. "Ero frustrata per via di un piccolo gruppo di spettatori che esultava in modo aggressivo a ogni mio errore, e ho reagito d'impulso", ha aggiunto la bielorussa, riconoscendo di aver sbagliato: "Avrei dovuto gestire la mia frustrazione in modo diverso e chiedo scusa a chiunque io possa aver offeso". Infine, un messaggio di rispetto nei confronti dell'avversaria: "Elina ha giocato un'ottima partita e le auguro il meglio per il prosieguo del torneo". Un chiarimento con cui Sabalenka ha voluto spegnere le polemiche nate dopo la sconfitta.