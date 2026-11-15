Shelton-Fils, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Ben Shelton e Arthur Fils i protagonisti della prima sessione serale delle Atp Finals 2026 . Lo statunitense, terza testa di serie del torneo, è reduce dalla finale persa contro Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di Parigi , mentre il fravcese è al suo debutto assoluto nella competizione. Entrambi sono inseriti nel Gruppo John McEnroe insieme ad Alexander Zverev e Rafael Jodar .

Shelton-Fils, orario e quando gioca

La sfida tra Shelton e Fils, valida per la prima giornata delle Atp Finals, è in programma domenica 15 novembre sul Centrale dell'Inalpi Arena non prima delle ore 20:30.

Shelton-Fils, i precedenti

Sono tre i precedenti tra i due giocatori, con Shelton avanti 2-1 nel conto dei confronti diretti. Lo statunitense ha vinto anche l'ultima sfida, nella semifin​​​​​​​ale dell'Atp 500 di Basilea nel 2024.

Dove vedere Shelton-Fils in tv

La partita tra Shelton e Fils sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)