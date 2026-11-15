Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, finale Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la loro prima finale alle Wta Finals. Un percorso netto quello con cui le azzurre sono arrivate all'ultimo atto del torneo, conquistando tre vittorie su tre nel girone e vincendo nettamente la semifinale contro Guo/Mladenovic per 6-3 6-4. A dividerle dal titolo ci saranno le numero due del tabellone, Katerina Siniakova e Taylor Townsend, reduci dal successo in semifinale contro Dabrowski/Stefani per 7-6(4) 6-3. Le campionesse olimpiche hanno vinto il confronto nel girone con il punteggio di 4-6 6-1 10-8.
Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, orario e quando gioca
La sfida tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend, valida per la finale di doppio delle Wta Finals, è in programma domenica 15 novembre sul Centrale di Indian Wells non prima delle ore 23:00.
Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, i precedenti
Sono tre i precedenti tra le due coppie, con Siniakova/Townsend avanti 2-1 nel conto dei confronti diretti. Le azzurre hanno vinto l'ultima sfida, andata in scena proprio nei gironi di queste Finals, con il punteggio di 4-6 6-1 10-8.
Dove vedere Errani/Paolini-Siniakova/Townsend in tv
La partita tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro su Supertennis. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Wta Finals, il montepremi del doppio
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – €77.771
PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – €43.206 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – €133.939 (400 punti)
VITTORIA IN FINALE – €285.160 (500 punti)
VINCITRICI IMBATTUTE – €626.487 (1500 punti)
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