Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, finale Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la loro prima finale alle Wta Finals. Un percorso netto quello con cui le azzurre sono arrivate all'ultimo atto del torneo, conquistando tre vittorie su tre nel girone e vincendo nettamente la semifinale contro Guo/Mladenovic per 6-3 6-4. A dividerle dal titolo ci saranno le numero due del tabellone, Katerina Siniakova e Taylor Townsend, reduci dal successo in semifinale contro Dabrowski/Stefani per 7-6(4) 6-3. Le campionesse olimpiche hanno vinto il confronto nel girone con il punteggio di 4-6 6-1 10-8.