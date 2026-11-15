Svitolina-Andreeva, finale Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Elina Svitolina e Mirra Avdreeva a contendersi il titolo delle Wta Finals 2026. Per l'ucraina, che in semifinale ha avuto la meglio su Linda Noskova con il punteggio di 6-2 6-1, si tratta della terza finale raggiunta nel torneo dopo il trionfo del 2018 e dopo la sconfitta rimediata nel 2019 per mano di Ashleigh Barty. Sarà invece un debutto assoluto nell'ultimo atto della competizione per Andreeva, che ha vinto la semifinale contro Jessica Pegula per 6-3 6-4 e ha già battuto Svitolina nella fase a gironi con un netto 6-4 6-0.