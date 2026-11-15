Svitolina-Andreeva, finale Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Saranno Elina Svitolina e Mirra Avdreeva a contendersi il titolo delle Wta Finals 2026. Per l'ucraina, che in semifinale ha avuto la meglio su Linda Noskova con il punteggio di 6-2 6-1, si tratta della terza finale raggiunta nel torneo dopo il trionfo del 2018 e dopo la sconfitta rimediata nel 2019 per mano di Ashleigh Barty. Sarà invece un debutto assoluto nell'ultimo atto della competizione per Andreeva, che ha vinto la semifinale contro Jessica Pegula per 6-3 6-4 e ha già battuto Svitolina nella fase a gironi con un netto 6-4 6-0.
Svitolina-Andreeva, orario e quando gioca
La sfida tra Svitolina e Andreeva, valida per la finale delle Wta Finals, è in programma domenica 15 novembre sul Centrale di Indian Wells a partire dalle ore 21:00.
Svitolina-Andreeva, i precedenti
Sono tre i precedenti tra le due giocatrici, con Andreeva avanti 2-1 nel conto dei confronti diretti. La russa ha vinto anche l'ultima sfida, nella fase a gironi di queste Wta Finals, con il punteggio di 6-4 6-0.
Dove vedere Svitolina-Andreeva in tv
La partita tra Svitolina e Andreeva sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro su Supertennis. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Wta Finals, il montepremi
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – €196.066
PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – €204.978 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – €730.792 (400 punti)
VITTORIA IN FINALE – €1.461.584 (500 punti)
VINCITRICE IMBATTUTA – €3.003.378 (1500)
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