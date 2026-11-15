Aiuta Carraro con il telefono, scherza con Volandri e abbraccia Cobolli: Sinner star a Torino anche senza giocare

A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Alexander Zverev e Rafael Jodar, che apre il programma dei singolari alle Atp Finals 2026, Jannik Sinner è stato protagonista sul Campo Centrale dell'Inalpi Arena di Torino. Il numero due del mondo ha infatti ricevuto il Premio Giulio Onesti al movimento tennistico italiano, consegnato da Franco Carraro, presidente della Fondazione Giulio Onesti – Accademia Olimpica Nazionale Italiana. L'ingresso di Sinner, in elegante completo nero, è stato accolto da un boato del pubblico. A rappresentare il tennis azzurro insieme a lui c'erano anche il presidente della FITP, Angelo Binaghi, e il capitano della nazionale azzurra di Coppa Davis, Filippo Volandri. "La Fondazione Onesti ogni anno attribuisce il Premio Onesti a chi eccelle nello sport. Abbiamo scelto il tennis, perché negli ultimi 20 anni non c’è sport che abbia avuto una evoluzione come il tennis - ha spiegato Carraro -. Ha decuplicato gli iscritti e migliorato i bilanci. Lo abbiamo fatto indicando alcune persone per rappresentare tutti gli appassionati. Si tratta di Angelo Binaghi, Jasmine Paolini, il più grande tennista italiano di tutti i tempi Jannik Sinner e i capitani di Coppa Davis e Billie Jean King Cup". Carraro si è poi reso autore di un simpatico siparietto con Sinner, che lo aiutato con il telefono per scattare un selfie.