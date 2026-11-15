Errani/Paolini-Siniakova/Townsend diretta Wta Finals: segui la finale delle azzurre a Indian Wells LIVE

Dopo aver agguantato all'ultima occasione utile la qualificazione alle Wta Finals come ottava testa di serie, la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini ha stupito nel Round Robin, chiuso a punteggio pieno, con tre vittorie su tre e poi conquistando la prima storica finale italiana nel doppio del torneo delle maestre. Ora l'occasione di chiudere alla grande la loro liaison contro Siniakova/Townsend , già battute proprio nel girone. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio

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Errani e Paolini già nella storia

Alla terza partecipazione insieme, Errani e Paolini sono diventate la prima coppia tutta italiana ad approdare alla sfida per il titolo delle WTA Finals. Ma va sottolineato che nel 2010 Flavia Pennetta conquistò il trofeo in coppia con l’argentina Gisela Dulko. Almeno un'italiana a questo punto del torneo manca da 16 anni

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I precedenti

Le due coppie si sono già affrontate tre volte. Errani e Paolini hanno avuto la meglio pochi giorni fa nel round robin delle Wta Finals, imponendosi per 4-6, 6-1, 10-8. In precedenza, però, erano state Siniakova e Townsend a prevalere nelle due sfide di marzo nei tornei Wta 1000: prima in semifinale a Indian Wells (6-2, 6-2) e poi in finale a Miami (7-6, 6-1)

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Dove vedere Errani/Paolini-Siniakova/Townsend in tv

La sfida tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend, valida per la finale di doppio delle Wta Finals, è in programma domenica 15 novembre sul Centrale di Indian Wells non prima delle ore 23:00. Sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro su Supertennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Indian Wells - Stati Uniti