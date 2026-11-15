L'ex di Sinner Anna Kalinskaya si sposa: chi è il futuro marito della tennista russa

Un nuovo capitolo della vita personale di Anna Kalinskaya . La tennista russa, ex fidanzata di Jannik Sinner dalla primavera all'autunno del 2024, ha infatti annunciato il fidanzamento e le imminenti nozze con il suo nuovo compagno, Tomas Ferrari . "Non vedo l'ora che inizi il nostro nuovo capitolo", ha scritto Kalinskaya sui social con una foto che ritrae la coppia mentre si scambia un bacio.

Chi è Tomas Ferrari

Tomas Ferrari è uno sportivo e influencer argentino, che già in passato aveva avuto una relazione con Kalinskaya prima della parentesi della tennista russa con Sinner. È nato negli Stati Uniti, ma ha vissuto sin da piccolo in Argentina. Specializzato nel salto in alto, ha gareggiato a livello universitario negli Stati Uniti per gli Arkansas Razorbacks presso l'Università dell'Arkansas. Gestisce inoltre un profilo Instagram, seguito da oltre 70.000 follower e lavora anche come content creator e brand ambassador.