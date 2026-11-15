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L'ex di Sinner Anna Kalinskaya si sposa: chi è il futuro marito della tennista russa

L'annuncio è arrivato direttamente dai social: l'ex fidanzata del tennista azzurro è pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita
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1 min

Pubblicato il 15.11.2026, 19:01

anna Kalinskayajannik sinnerTomas Ferrari

Un nuovo capitolo della vita personale di Anna Kalinskaya. La tennista russa, ex fidanzata di Jannik Sinner dalla primavera all'autunno del 2024, ha infatti annunciato il fidanzamento e le imminenti nozze con il suo nuovo compagno, Tomas Ferrari. "Non vedo l'ora che inizi il nostro nuovo capitolo", ha scritto Kalinskaya sui social con una foto che ritrae la coppia mentre si scambia un bacio.

Chi è Tomas Ferrari

Tomas Ferrari è uno sportivo e influencer argentino, che già in passato aveva avuto una relazione con Kalinskaya prima della parentesi della tennista russa con Sinner. È nato negli Stati Uniti, ma ha vissuto sin da piccolo in Argentina. Specializzato nel salto in alto, ha gareggiato a livello universitario negli Stati Uniti per gli Arkansas Razorbacks presso l'Università dell'Arkansas. Gestisce inoltre un profilo Instagram, seguito da oltre 70.000 follower e lavora anche come content creator e brand ambassador.

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