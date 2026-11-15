Wta Finals, trionfa Andreeva: sconfitta ancora in due set Svitolina
È Mirra Andreeva la nuova campionessa delle Wta Finals. La classe 2007 russa ha superato nuovamente Elina Svitolina, imponendosi per 7-5 6-3 al termine di una battaglia durata un'ora e 49 minuti di gioco. Un copione ben più equilibrato rispetto al netto 6-4 6-0 maturato nella fase a gironi, ma l'epilogo è stato lo stesso. Andreeva conquista così il suo primo trionfo nella competizione e il settimo titolo a livello di circuito maggiore su dieci finali disputate a livello di circuito maggiore. Per l'ucraina, campionessa del torneo nel 2018, si tratta della seconda sconfitta in finale dopo quella del 2019 per mano di Ashleigh Barty.
La partita
Dopo una partenza in salita, Svitolina riesce a restare aggrappata al punteggio nel primo set approfittando di qualche momento di nervosismo della sua avversaria. La giocatrice ucraina opera il sorpasso sul 3-2, ma torna in svantaggio di un break sul 4-3. La russa conferma il break di vantaggio e ancora una volta si fa recuperare, ma strappa ancora il servizio nell'undicesimo gioco e poi non trema al momento di chiudere il primo parziale. Stesso copione anche nella seconda frazione, dove a spezzare definitivamente l'equilibrio è il break messo a segno nel quinto game da Andreeva, che poi allunga in maniera decisiva e manda in archivio il match.
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