Wta Finals, trionfa Andreeva: sconfitta ancora in due set Svitolina

È Mirra Andreeva la nuova campionessa delle Wta Finals. La classe 2007 russa ha superato nuovamente Elina Svitolina, imponendosi per 7-5 6-3 al termine di una battaglia durata un'ora e 49 minuti di gioco. Un copione ben più equilibrato rispetto al netto 6-4 6-0 maturato nella fase a gironi, ma l'epilogo è stato lo stesso. Andreeva conquista così il suo primo trionfo nella competizione e il settimo titolo a livello di circuito maggiore su dieci finali disputate a livello di circuito maggiore. Per l'ucraina, campionessa del torneo nel 2018, si tratta della seconda sconfitta in finale dopo quella del 2019 per mano di Ashleigh Barty.