Camila Giorgi torna a giocare, è ufficiale: un ex preparatore di Sinner nel suo staff

Camila Giorgi ha annunciato il ritorno ufficiale al tennis professionistico. Lo ha fatto tramite un post sul suo profilo Instagram, mettendo per iscritto le proprie intenzioni di tornare in campo. L'azzurra aveva annunciato il ritiro a sorpresa nel 2024, ma dopo due anni di inattività - e una gravidanza (a settembre è nato suo figlio, Magnus Vangelis) - ha deciso di riprovarci. "In questi due anni la mia vita è cambiata molto, ma il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata" ha dichiarato Giorgi, che in questa sua "seconda carriera" sarà allenata dal marito Andreas Ignacio Pasutti.