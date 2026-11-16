Camila Giorgi torna a giocare, è ufficiale: un ex preparatore di Sinner nel suo staff
Camila Giorgi ha annunciato il ritorno ufficiale al tennis professionistico. Lo ha fatto tramite un post sul suo profilo Instagram, mettendo per iscritto le proprie intenzioni di tornare in campo. L'azzurra aveva annunciato il ritiro a sorpresa nel 2024, ma dopo due anni di inattività - e una gravidanza (a settembre è nato suo figlio, Magnus Vangelis) - ha deciso di riprovarci. "In questi due anni la mia vita è cambiata molto, ma il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata" ha dichiarato Giorgi, che in questa sua "seconda carriera" sarà allenata dal marito Andreas Ignacio Pasutti.
Nel suo team anche un ex Sinner
La vera novità nel suo staff risponde però al nome di Marco Panichi. Il noto preparatore atletico italiano, che negli ultimi anni ha collaborato con alcuni dei migliori tennisti al mondo - come Novak Djokovic e soprattutto Jannik Sinner - "supervisionerà il lavoro specifico in campo". Completano la squadra l'avvocato Pietro Demola e il manager Fabio Tonelli. "Sento di avere le energie e le motivazioni per affrontare questa nuova sfida - ha proseguito Giorgi - Ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire un nuovo capitolo della mia carriera".
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