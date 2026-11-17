Zverev-Shelton, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Torna in campo Alexander Zverev alle Atp Finals. Dopo il successo dell'esordio su Rafael Jodar per 6-4 6-4, il numero uno al mondo affronterà Ben Shelton nella seconda giornata del Gruppo John McEnroe. Una sfida che potrebbe già valere l'accesso in semifinale nel Torneo dei Maestri contro lo statunitense, che al debutto si è imposto su Arthur Fils con il punteggio di 6-2 3-6 6-3.
Zverev-Shelton, orario e quando gioca
La sfida tra Zverev e Shelton, valida per la seconda giornata del Gruppo John McEnroe alle Atp Finals, è in programma martedì 17 novembre sul Centrale dell'Inalpi Arena non prima delle ore 20:30.
Zverev-Shelton, i precedenti
Sono sei i precedenti tra Zverev e Shelton e il tedesco è sempre riuscito ad avere la meglio. L'ultimo incrocio risale alla finale degli US Open di quest'anno, dove il numero uno al mondo si è imposto 6-3 7-6(2) 5-7 6-2.
Dove vedere Zverev-Shelton in tv
La partita tra Zverev e Shelton sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 156.000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)
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