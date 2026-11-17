La sfida tra Alexander Zverev e Ben Shelton ha infiammato l'Inalpi Arena di Torino nella terza giornata delle Atp Finals. Ad avere la meglio è stato il numero uno al mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-2 7-6(4) dopo un'ora e 36 minuti di gioco. Un successo che, unito a quello del debutto contro Rafael Jodar, ha permesso al tedesco di assicurarsi un posto nelle semifinali del Torneo di Maestri. Per lo statunitense è invece tutto rimandato all'ultima giornata, quando affronterà Arthur Fils per provare a conquistare il passaggio del turno.