E se alla fine si operasse? E se andasse in America? E se non tornasse per l'Australia? Nonostante si sia fatto vedere a Torino per le ATP Finals, sorridente e loquace per gli sponsor, nella testa di Jannik Sinner ci sono decine di dubbi. Li riporta, dopo Gabriele Parpiglia, anche Vanity Fair con una indiscrezione: Jannik è pronto ad andare negli Usa per un consulto al ginocchio destro. "Dopo aver incontrato il professor Alberto Zangrillo e un'équipe del San Raffaele di Milano - scrive Vanity - Jannik vuole un ulteriore parere prima di prendere qualsiasi decisione. Il problema riguarda un'infiammazione alla bandelletta laterale del ginocchio, probabilmente legata al sovraccarico di allenamenti e partite. Il dolore continua a impedirgli di allenarsi regolarmente. Le indicazioni ricevute finora sembrano orientate verso una terapia conservativa, con riposo e trattamenti antinfiammatori. L'ipotesi di un intervento chirurgico, invece, non sarebbe stata presa in considerazione dai medici consultati in Italia". E quindi cosa succederà? Nessuno lo sa. Tantomeno Jannik. Di sicuro, dopo l'incontro svelato da Parpiglia a Palazzo Parigi, Sinner e il suo team non hanno né la certezza di andare in Australia né quella di continuare con la terapia conservativa.