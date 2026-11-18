Sinner potrebbe operarsi e vola in America per un consulto: la situazione del ginocchio e le ultime news
E se alla fine si operasse? E se andasse in America? E se non tornasse per l'Australia? Nonostante si sia fatto vedere a Torino per le ATP Finals, sorridente e loquace per gli sponsor, nella testa di Jannik Sinner ci sono decine di dubbi. Li riporta, dopo Gabriele Parpiglia, anche Vanity Fair con una indiscrezione: Jannik è pronto ad andare negli Usa per un consulto al ginocchio destro. "Dopo aver incontrato il professor Alberto Zangrillo e un'équipe del San Raffaele di Milano - scrive Vanity - Jannik vuole un ulteriore parere prima di prendere qualsiasi decisione. Il problema riguarda un'infiammazione alla bandelletta laterale del ginocchio, probabilmente legata al sovraccarico di allenamenti e partite. Il dolore continua a impedirgli di allenarsi regolarmente. Le indicazioni ricevute finora sembrano orientate verso una terapia conservativa, con riposo e trattamenti antinfiammatori. L'ipotesi di un intervento chirurgico, invece, non sarebbe stata presa in considerazione dai medici consultati in Italia". E quindi cosa succederà? Nessuno lo sa. Tantomeno Jannik. Di sicuro, dopo l'incontro svelato da Parpiglia a Palazzo Parigi, Sinner e il suo team non hanno né la certezza di andare in Australia né quella di continuare con la terapia conservativa.
Come sta Sinner: dalla rottura con Laila Hasanovic ai problemi fisici
Di sicuro, adesso Sinner pensa solo a guarire. I gossip non gli interessano anche se presto in Danimarca dovrebbe uscire un'intervista di Laila Hasanovic che confermerebbe la rottuta. Nel frattempo, dopo il bagno di folla tra Milano e Torino, Sinner è tornato nel suo silenzio. Il viaggio in America, nelle intenzioni, dovrebbe mettere la parola fine a un periodo molto complicato. O dentro o fuori, o terapia o intervento. Basta risolvere. In fondo lo ha detto lo stesso Jannik: "Lavoro per tornare prima possibile".
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