Conte alle Atp Finals di Torino: "La mia squadra ideale? Ci metto Sinner e..."
"A sto pensando durante il mio tempo libero? Al tennis". Questa la battuta di Antonio Conte. L'allenatore, senza panchina dal termine della propria avventura con il Napoli lo scorso maggio, è presente alle ATP Finals di Torino per assistere all'incontro tra Alcaraz e Medvedev. "Per un atleta venire a Torino e giocare la manifestazione con questo ambiente, questa struttura creata, è una bellissima cosa".
Conte: "Vorrei Sinner nel mio spogliatoio. Con Alcaraz sarà difficile superarsi l'un l'altro"
Quale tennista Antonio Conte vorrebbe nel proprio spogliatoio? L'allenatore ha risposto: "Fin troppo facile. Sicuramente Sinner: è un tennista veramente forte, con voglia di migliorarsi e grande costanza. Quando parla si percepisce la persona dalla mentalità vincente. Lo apprezzo tanto, così come anche Alcaraz". Quindi, sul dualismo tra i due: "Questa è un'era dove entrambi potranno fare grandi cose. Sarà difficile superarsi l'uno con l'altro".
"Cobolli ha una grande prospettiva"
Conte ha rilasciato anche un commento riguardo a Cobolli, che in serata affronterà Tiafoe: "E' cresciuto veramente tanto, così come tutto il tennis in Italia. Ci rappresenta. Lo vedo bene, ha una grande prospettiva questo ragazzo, può continuare a crescere e migliorarsi, e giusto che il palazzetto gli dia grande sostegno, da italiano spero che possa vincere".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS