"A sto pensando durante il mio tempo libero? Al tennis". Questa la battuta di Antonio Conte . L'allenatore, senza panchina dal termine della propria avventura con il Napoli lo scorso maggio, è presente alle ATP Finals di Torino per assistere all'incontro tra Alcaraz e Medvedev . "Per un atleta venire a Torino e giocare la manifestazione con questo ambiente, questa struttura creata, è una bellissima cosa".

Conte: "Vorrei Sinner nel mio spogliatoio. Con Alcaraz sarà difficile superarsi l'un l'altro"

Quale tennista Antonio Conte vorrebbe nel proprio spogliatoio? L'allenatore ha risposto: "Fin troppo facile. Sicuramente Sinner: è un tennista veramente forte, con voglia di migliorarsi e grande costanza. Quando parla si percepisce la persona dalla mentalità vincente. Lo apprezzo tanto, così come anche Alcaraz". Quindi, sul dualismo tra i due: "Questa è un'era dove entrambi potranno fare grandi cose. Sarà difficile superarsi l'uno con l'altro".

"Cobolli ha una grande prospettiva"

Conte ha rilasciato anche un commento riguardo a Cobolli, che in serata affronterà Tiafoe: "E' cresciuto veramente tanto, così come tutto il tennis in Italia. Ci rappresenta. Lo vedo bene, ha una grande prospettiva questo ragazzo, può continuare a crescere e migliorarsi, e giusto che il palazzetto gli dia grande sostegno, da italiano spero che possa vincere".