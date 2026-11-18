Tiafoe entra in campo, e... l'incidente prima della sfida con Cobolli finisce con un sorriso
È già virale, ma poteva andare peggio per Frances Tiafoe, protagonista di un piccolo incidente nel momento della presentazione del match con Flavio Cobolli, all'ingresso in campo alla Inalpi Arena per il match delle Atp Finals, valido per la seconda giornata del raggruppamento Lendl. Niente di grave, solo un attimo di imbarazzo, subito recuperato grazie ad un irresistibile sorriso.
Tiafoe entra in campo e...
A Torino la grande attesa è finita, il pubblico freme per lo scontro diretto tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, pronti a giocarsi una sorta di spareggio con vista sulla strada per la semifinale nel torneo dei maestri. L'Inalpi Arena si illumina con il solito suggestivo gioco di luci e musica che accompagna l'ingresso in campo dei giocatori. Lo speaker annuncia il nome dell'americano, che percorre la passerella e che, come da protocollo, dovrebbe prendere per mano la piccola raccattapalle, che lo aspetta appena dentro il rettangolo di gioco, per accompagnarlo fino alla panchina. Ma all'ultimo passo, tra passerella e campo, il piede di Tiafoe si impunta e l'americano rischia la figuraccia, perdendo per un attimo l'equilibrio. Una gaffe impossibile da non notare, ma che non imbarazza più di tanto il buon Frances, che prende per mano la bambina e sfoderando un gran sorriso prosegue con il cerimoniale. Autoironia e leggerezza da elogiare per un atleta a pochi istanti da una sfida cruciale.
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