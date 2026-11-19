Qualche lacrima, la commozione e poi una battuta in perfetto romanesco che strappa un sorriso ai presenti. Flavio Cobolli si rende protagonista di un momento emozionante in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Frances Tiafoe che ha messo fine alla sua avventura alle ATP Finals di Torino. A colpire il tennista romano non è però una domanda sulla partita, ma una riflessione di un giornalista di Sky Sport, che gli ricorda il percorso compiuto negli ultimi mesi, i progressi e la crescita che lo hanno portato a presentarsi all'appuntamento torinese da numero 6 del mondo.