Cobolli devastato in conferenza: la risposta di Flavio al giornalista è un colpo al cuore. Poi però...
Qualche lacrima, la commozione e poi una battuta in perfetto romanesco che strappa un sorriso ai presenti. Flavio Cobolli si rende protagonista di un momento emozionante in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Frances Tiafoe che ha messo fine alla sua avventura alle ATP Finals di Torino. A colpire il tennista romano non è però una domanda sulla partita, ma una riflessione di un giornalista di Sky Sport, che gli ricorda il percorso compiuto negli ultimi mesi, i progressi e la crescita che lo hanno portato a presentarsi all'appuntamento torinese da numero 6 del mondo.
Cobolli in conferenza: prima si emoziona, poi…
Parole che toccano profondamente Cobolli, incapace per qualche istante di nascondere l'emozione. L'azzurro abbassa lo sguardo, accenna alle lacrime e si copre il volto con una mano, visibilmente commosso nel ripensare alla strada percorsa per arrivare tra i migliori tennisti del circuito. Poi, per stemperare l'atmosfera, torna il Cobolli di sempre. "Mortacci tua", esclama rivolgendosi scherzosamente al giornalista, con quell'ironia tutta romana che fa sorridere la sala stampa.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS