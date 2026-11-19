INVIATO A TORINO - Una risonanza magnetica fissata per oggi per capire cosa fare. La situazione dei muscoli ischiotibiali del ginocchio sinistro di Carlos Alcaraz è tutt’altro che tranquilla. Il campione spagnolo, secondo quanto riporta Marca, oggi farà dei test per capire se potrà continuare il suo percorso alle ATP Finals e poi partecipare alla Coppa Davis , un trofeo che gli manca e a cui tiene. Il numero tre al mondo, grande favorito per le ATP Finals si è presentato fin dall’inizio con un fastidio al ginocchio, che presentava sempre una piccola benda di sostegno. Nell’ultima partita vinta con Medvedev si è aggiunto un problema muscolare al bicipite sempre alla coscia sinistra che ha richiesto un medical timeout e una vistosa fasciatura. Alcaraz è riuscito a finire il match senza problemi e ha conquistato la qualificazione alle semifinali in anticipo. Venerdì c’è in programma l’ultima partita del girone con Cobolli, già eliminato.

Finals e Coppa Davis, il piano di Alcaraz

A questo punto bisogna capire se Alcaraz la giocherà, anche perché poi ci sarebbero altre due partite in due giorni se dovesse arrivare fino in fondo. Se non disputa nemmeno alcuni game contro l'azzurro però, scatta il ritiro dalle Finals e al suo posto subentrerebbe la prima riserva De Minaur (Auger-Aliassime è la seconda). Carlos avrebbe fatto già dei primi controlli ieri, ma non sarebbe emerso nulla anche perché la partita con Medvedev era troppo vicina. La preoccupazione in casa Spagna è altissima. In caso, il capitano David Ferrer ha tempo fino a lunedì prossimo per sostituire Alcaraz: la Spagna debutterà giovedì 26 contro l’Austria e ha già perso Davidovich-Fokina. Prima però bisogna pensare alle Finals. Alcaraz, sconfitto da Sinner in finale l’anno scorso, vuole vincerle e nelle prime due partite ha confermato di essere il grande favorito. Sarebbe un vero peccato mollare sul più bello. L'anno scorso si è verificata una situazione molto simile: Alcaraz aveva un problema al bicipite femorale destro, ma continuò a giocare arrivando fino in finale con Sinner. Dopo il torneo però, una risonanza evidenziò uno strappo e lo spagnolo dovette rinunciare alla Coppa Davis.