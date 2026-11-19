Zverev-Fils, orario e quando gioca

La sfida tra Zverev e Fils, valida per la terza giornata del Gruppo John McEnroe alle Atp Finals, è in programma oggi, giovedì 19 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena non prima delle ore 20:30.

Zverev-Fils, i precedenti

Sono sette i precedenti tra Zverev e Fils e il tedesco è avanti 5-2 nel conto dei confronti diretti. L'ultimo incrocio risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells di quest'anno, dove il numero uno al mondo si è imposto 6-2 6-3.

Dove vedere Zverev-Fils in tv

La partita tra Zverev e Fils sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)