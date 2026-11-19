Zverev-Fils, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Con la qualificazione in semifinale e il primo posto già in tasca, Alexander Zverev chiuderà la sua fase a gironi contro Arthur Fils alle Atp Finals. Dopo il successo su Ben Shelton per 6-2 7-6(4) nella seconda giornata del Gruppo John McEnroe, il numero uno al mondo tornerà in campo nella sfida contro il francese, che dovrà vincere in due set per provare a conquistare il passaggio del turno.
Zverev-Fils, orario e quando gioca
La sfida tra Zverev e Fils, valida per la terza giornata del Gruppo John McEnroe alle Atp Finals, è in programma oggi, giovedì 19 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena non prima delle ore 20:30.
Zverev-Fils, i precedenti
Sono sette i precedenti tra Zverev e Fils e il tedesco è avanti 5-2 nel conto dei confronti diretti. L'ultimo incrocio risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells di quest'anno, dove il numero uno al mondo si è imposto 6-2 6-3.
Dove vedere Zverev-Fils in tv
La partita tra Zverev e Fils sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 156.000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)
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