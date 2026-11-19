TORINO - Mentre a Torino sono in corso le Atp Finals, sale l'attesa per quelle di Coppa Davis in programma invece a dal 24 al 29 novembre alla 'Bologna Fiere Arena' e in vista delle quali il capitano azzurro Filippo Volandri ha deciso un cambio nella formazione dell'Italia , anche quest'anno orfana di Jannik Sinner e chiamata a difendere i tre ultimi titoli conquistati consecutivamente.

Coppa Davis, convocato Berrettini

Ci sarà infatti ancora una volta Matteo Berrettini, grande protagonista della passata edizione insieme al suo amico e concittadino Flavio Cobolli, che è reduce dai due ko incassati alle Atp Finals contro Daniil Medvedev e Frances Tiafoe ed è atteso ora dalla sfida contro Carlos Alcaraz, ininfluente dal punto di vista della classifica (fuori dalla corsa alle semifinali il romano, già sicuro del pass lo spagnolo che è però in ansia per un problema alla gamba).

Chi lascerà il posto a Matteo

Del suo amico Cobolli è stato lo 'scudiero' in queste giornate torinesi, incitandolo dal box (dove era seduto proprio al fianco di Volandri nelle partite giocate dal numero 6 del mondo). Inizialmente escluso e ora selezionato al posto di un doppista come Simone Bolelli, Berrettini nel frattempo si è allenato con intensità sui campi dell'Inalpi Arena come Luciano Darderi, altro convocato di un'Italia che potrà contare anche su Lorenzo Musetti e sul doppista Andrea Vavassori.